Un vaso y una botella de agua mineral en una cafetería de A Coruña. Quincemil

De 1,30 a 2,50 euros, el variable precio del agua en A Coruña: "Lo que se cobra es el servicio"

En una calle del centro de A Coruña el precio del agua embotellada varía en distintos locales de hostelería, incluso siendo de la misma marca y con la misma capacidad del envase. En una cafetería que ofrece tapas y postres un botellín de 33 centilitros cuesta 1,60 euros; en otro establecimiento similar, 2,20; y en una panificadora con carta de salados y dulces, 2,50 euros.

Puede que los consumidores se lo hayan preguntado alguna vez: si el agua, la sustancia más abundante del planeta, esencial para la vida, es un bien básico, ¿por qué tiene distinto precio según dónde se beba? La respuesta está en el servicio, en lo que hay alrededor del acto de consumo.

El coste del agua es bajo en general. Sin tener en cuenta la red de suministro que la conduce a los hogares, básicamente el agua sale de un manantial, se filtra, se envasa y se transporta para distribuir al canal de los supermercados, donde el precio es más barato, y a la línea de hostelería, más cara.

En este canal el agua llega a bares, cafeterías, restaurantes, pubs... cada uno con su propia estrategia comercial. Pero los costes que afronta un establecimiento (electricidad, mobiliario, personal, insonorización del interior, reforma o mantenimiento, etcétera) no son los mismos que los de otro.

"Siempre digo que un hostelero puede regalar el agua. Lo que cobra es el servicio, todos los costes a su alrededor que tiene que repercutir", explica Héctor Cañete, presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de A Coruña.

Facturas de tres locales de A Coruña con distintos precios de agua embotellada. Quincemil

"No es lo mismo beber agua embotellada en cualquier bar a las seis de la tarde o en un restaurante donde forma parte del precio de la comida que en un pub a las dos de la madrugada con música. Como cuesta poco, el hostelero puede ponerla barata, pero si tiene que pagar la luz durante más tiempo o pagar a más personal, puede subir el precio", añade Cañete, que también alude a la "libertad comercial" en el sector.

Eso explica, por ejemplo, que el agua sea cara (como otros productos) en los aeropuertos o en un avión, donde los locales pagan precios altos por su concesión. Pero en general, comenta Cañete, nadie se queja del precio variable del agua en la hostelería: "No se protesta porque quien pide un agua suele hacerlo al no apetecerle otra cosa, o porque necesita ir al baño y consume algo rápido. Toma algo para hacer una consumición".

Renta, decoración, personal

Más ejemplos. En un café de Riego de Agua, un botellín de agua de 33 centilitros cuesta 1,30 euros, en una cafetería de Monte Alto 1,60 y en una pastelería de Matogrande 1,90. Los tres locales venden la misma marca de agua y tienen una oferta muy parecida de productos en su carta.

Pero en otra cafetería del Paseo Marítimo el precio de la misma agua sube a 2,20 euros y en locales de obradores que venden pan y empanada, bocadillos y porciones de pizza, ensalada y dulces llega a los 2,50.

"Lo del agua, como el resto de productos, es un mundo en la hostelería", juzga el empresario del sector Antón Sáez, de los hosteleros de la Marina. "En cada local no dependes solo del precio en sí del agua que compras, aunque entre marcas haya diferencia de precios, sino del resto de costes".

Botellas y garrafas de marcas de agua gallegas en un supermercado. Quincemil

"Si has invertido en decoración y maquinaria que amortizas cada mes, lo que pagas de renta, el tipo de servicio, el tipo de personal diferente que tiene cada local, la cristalería, que es algo que no todo el mundo valora, si te ponen un pincho… Son muchas cosas", repasa Sáez.

Debe matizarse en este repaso que tampoco vale lo mismo un botellín de plástico que otro de vidrio (este es más caro), que hay establecimientos que tienen tarifa de día y de noche con precios distintos y que en otros consumir en una terraza exterior eleva el precio respecto al interior.

Envase y marketing

El presidente de los hosteleros coruñeses también apunta que el envase y la publicidad condicionan los precios. "El coste del agua es el que es, más barato que el de la cerveza, por ejemplo. La diferencia, además de en el servicio, está en el envase y en el marketing. Si quieres agua de Granada, que hay que transportar desde más lejos, te saldrá más cara que la de Galicia".

Siempre habrá consumidores que prefieran no pagar por un bien esencial como el agua, sobre todo si se la encuentran a distintos precios. Pueden pedir agua del grifo, que por norma (ley de Residuos de 2022) la hostelería está obligada a servir sin cobrarla como complemento a su oferta.

Otros locales, ya desde hace años, disponen una jarra de agua del grifo en la barra con vasos que los clientes pueden consumir libremente y que se rellena cuando se termina.