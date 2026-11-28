Manu Triay, consultor gastronómico y responsable de Triay Consultoría Gastronómica, propone un recorrido por algunos de sus establecimientos favoritos de A Coruña. Aunque ahora vive en Madrid, mantiene el vínculo con la ciudad y aprovecha sus visitas para regresar a locales que considera imprescindibles. Su selección incluye cafeterías, restaurantes, bares y hasta una empanada para disfrutar en familia.

Dónde desayunar

Los responsables de Onda Café y su perro Razo. Quincemil

Para empezar el día, Manu Triay se queda con Onda Café. Destaca que el establecimiento reúne todo lo necesario para disfrutar de un buen desayuno, desde el café hasta su variedad de propuestas para acompañarlo. También pone en valor la decoración del local y, especialmente, el trato de Diego, Carla y el resto del equipo, a quienes define como un encanto.

Dónde tomar el aperitivo

El hostelero Jorge Santos. Carmen G. Mariñas.

Aunque su recorrido gastronómico termina con las copas, Triay añade una recomendación más para quienes disfrutan del aperitivo: El Almacén, en la calle Olmos. Lo considera posiblemente uno de los locales más bonitos y diferentes de A Coruña, especialmente por haber conservado la estética antigua del establecimiento sin recurrir a una decoración que simule artificialmente el pasado.

Dónde comer

Gorka, responsable de la Pulpeira de Melide. Quincemil.

Cuando llega la hora de comer, su elección es la Pulpeira de Melide. Su regreso a A Coruña desde Madrid suele tener una parada casi obligatoria en este restaurante, por motivos que considera evidentes. Triay recuerda especialmente cómo encontró el establecimiento durante el verano, lleno de clientes y con un ritmo constante de servicio, pero manteniendo intactas tanto la calidad de la comida como la atención. Un reconocimiento que hace extensivo a Gorka y a todo su equipo por el trabajo realizado.

Dónde merendar

Eduardo Pardo.. Cedida.

La merienda que más le gusta tiene un componente especialmente familiar. Triay se queda con una empanada de Casa Pardo, pero no necesariamente en el propio establecimiento, sino en casa de sus padres, acompañado de sus hermanos y unas cervezas. Una reunión alrededor del salón en la que lo importante es disfrutar de la comida y, sobre todo, de la conversación.

Dónde cenar

Interior de El Serrano. Quincemil.

Para la cena, el consultor gastronómico apuesta por compartir raciones en el centro de la mesa. Es el formato que más disfruta cuando sale a comer con su pareja, amigos o familiares, una manera de probar diferentes platos y convertir la velada en un encuentro compartido. Entre los establecimientos coruñeses, señala El Serrano como su opción más probable para este plan.

Dónde copear

Bar La Checa. Cedida.

Para tomar algo, Manu Triay reconoce que tiene el corazón dividido entre dos locales. La primera parada sería La Checa, donde destaca la compañía de Juan, a quien visita tanto por el trato personal como por la posibilidad de disfrutar de sus vinos. Más avanzada la noche, su elección es el Bar 13, de Jordi, un lugar al que reserva para cuando la jornada se alarga.

También destaca su selección de vinos y la posibilidad de pedir un palo cortado acompañado de un pincho en un ambiente relajado. Una propuesta que, para él, reúne buena bebida, personalidad y una forma de disfrutar del vino sin demasiados formalismos.