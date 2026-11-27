El histórico edificio que durante años albergó la sede del Banco Pastor, en una de las esquinas más reconocibles de Cuatro Caminos, tiene ahora un nuevo inquilino. La cadena de comida rápida Popeyes ha abierto un restaurante en los bajos del inmueble, situado en el número 68 de la avenida Fernández Latorre, junto a la plaza de Cuatro Caminos.

Se trata del segundo establecimiento de la marca en A Coruña, después de su llegada a la ciudad en 2023 con un restaurante en el centro comercial Marineda City. Esta nueva apertura supone también su primer local en el centro urbano y la creación de 30 puestos de trabajo.

El edificio no ha pasado precisamente desapercibido en los últimos años. Su rehabilitación, que mantuvo la construcción cubierta por andamios durante un largo periodo, puso fin a una etapa de incertidumbre para uno de los inmuebles históricos de la zona. Tras las obras, el antiguo Banco Pastor se ha convertido en Residencial Cuatro Caminos, una exclusiva promoción de viviendas de dos, tres y cuatro dormitorios, que conserva parte de la estructura original.

Ahora, con la apertura de Popeyes en sus bajos, el inmueble suma un nuevo uso comercial a su actual función residencial, en un enclave con mucho movimiento y a escasos metros del centro comercial Cuatro Caminos y El Corte Inglés.

Con este nuevo restaurante, Popeyes alcanza los 60 trabajadores en A Coruña y los 90 en el conjunto de la provincia, donde también cuenta con un establecimiento en Santiago de Compostela. El local dispone de servicio de recogida, kioscos de autopedido y wifi gratuito. El reparto a domicilio está previsto para las próximas semanas.

La carta incluye pollo, alitas, tiras de solomillo, hamburguesas y nuggets, entre otras opciones. La compañía señala que su pollo se marina durante 12 horas con especias cajún antes de prepararse en el propio restaurante.