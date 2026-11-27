Casa Martín reabre en el centro de A Coruña para convertirse en un nuevo lugar de picoteo

El centro de A Coruña volverá a contar este lunes con un nuevo local de hostelería. Casa Martín reabrirá sus puertas en el número 42 de la calle Alameda, bajo una nueva dirección y con una propuesta que busca convertirse en un refugio familiar para disfrutar de un buen picoteo.

La cara visible detrás de este proyecto es Alejandro, uno de los propietarios del restaurante Le Cucú Petit, situado en la Ciudad Vieja. El hostelero explica que decidieron mantener el nombre de Casa Martín como guiño a la historia del local abierto hace 10 años.

En los últimos meses el local pasó por una reforma para adaptar el local al nuevo concepto que quieren mostrar. "Queremos ser una taberna de barrio y fomentar las barras, del picoteo. Ese ritmo de comunidad que hacen los bares, ser un sitio de refugio al que puedes ir con tus padres, con tus amigos o tú solo", señala Alejandro. Y es que, precisamente, lo que buscan es ser un local familiar con "carácter hogareño" en el que todo el mundo se conoce.

Todos los viernes tendrán callos. Explica que abrirán cada día con el café y que habrá tapa de tortilla hasta que cierren, así como ensaladilla y la tapa del día, en la que los platos de cuchara serán la estrella.

"Lo que buscamos en Casa Martín, sinceramente, es que todo tenga más sentido. No queremos tirar por tirar ni desperdiciar. También buscamos aprovechar los alimentos. Si los callos están estupendos de un día para otro, y las lentejas también, ¿por qué vamos a hacer una pota nueva si ha quedado, por ejemplo, media pota del día anterior? Al día siguiente están estupendas y pueden convertirse en el pincho del día", explica.

También tendrán una pequeña carta en la que habrá platos como salpicón de marisco, albóndigas, ensaladilla, sándwich cubano y pepito Casa Martín.

El lunes celebrarán una fiesta de inauguración a las 19:30 horas. A partir de ahí, abrirán de lunes a viernes, manteniendo sus días de apertura habituales, aunque con diferentes horarios: lunes y martes de 09:00 a 17:00 horas, miércoles, jueves y viernes de 09:00 a 17:00 horas y 19:00 a 00:00 horas.