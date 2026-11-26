De recorrer Sudamérica a dirigir un restaurante centenario cerca de A Coruña: la historia de Alba y Casa Germán

Hace cuatro años, Alba compró un billete de ida a Sudamérica, se ajustó la mochila y emprendió el que pensaba que iba a ser el viaje de su vida. Esta coruñesa había dejado su Galicia natal para estudiar Psicología en Salamanca. Tras finalizar la carrera, consiguió un trabajo en Madrid. “La verdad es que todo me iba genial. Tenía un trabajo que me encantaba, tenía pareja, estabilidad… Pero pensé que ese viaje o lo hacía en ese momento o no lo haría nunca”, recuerda. Así que se obligó a sí misma a dar el paso y se lanzó a la aventura.

Habían transcurrido poco más de dos meses, durante los cuales había recorrido lugares como Costa Rica, Perú y el Amazonas, cuando una llamada no solo cambió su viaje, sino también su vida. Su madre había fallecido.

Volvió inmediatamente a Galicia y, casi recién aterrizada, se encontró ante una decisión trascendental: continuar con el legado familiar en Cambre, un restaurante que había fundado su bisabuelo, o renunciar a la herencia y seguir con su vida. Su decisión fue firme: se quedaba con el restaurante.

El restaurante del que hablamos es el mítico Casa Germán, fundado en 1916. Nació como una tienda de vinos, que su abuelo iba a buscar en camión a Ourense, y poco a poco se transformó en la casa de comidas que es hoy.

“Cuando mis bisabuelos lo dejaron, lo cogieron mis abuelos. Y después de ellos, mi madre”, nos cuenta Alba mientras nos enseña una fotografía familiar en blanco y negro en la que su madre no es más que una niña con una muñeca en brazos.

La foto familiar que inspiro a Alba para hacer el logo del restaurante.JPG Jesús Sánchez

Las recetas de siempre

“Tenemos varias recetas que no se han tocado desde que nació el restaurante, como los callos o la carne asada. A mí me gustaría variar algunos ingredientes… pero la tradición manda”, asegura Alba.

Y, efectivamente, esos dos platos son las señas de identidad de Casa Germán. También lo son su cocido, sus caldos, el salpicón de rape y marisco, el bacalao a la portuguesa, que preparan con patatas panadera y diferentes verduras, o su postre estrella: el soufflé que prepara Germán, el primo de Alba, otro de los pilares fundamentales del restaurante. “El soufflé es otra de las recetas más representativas de nuestro restaurante”, nos explica Germán mientras dora el postre con una salamandra.

Entre semana, lo que triunfa es el menú del día, con cuatro primeros y cuatro segundos, entre ellos siempre dos opciones de carne y dos de pescado. “Cada vez se hace más complicado mantener el precio”, se lamenta Alba. Y es que las materias primas no dejan de encarecerse, lo que repercute directamente en los costes del restaurante.

El negocio va viento en popa. Hay días en los que han llegado a servir hasta 250 comidas en un mismo servicio, aunque Alba asegura que es algo que no van a volver a hacer. “Ahora hemos aprendido a decir que no en ciertas ocasiones”.

Ella y su primo Germán han conseguido adaptar un restaurante con más de 100 años de historia a los nuevos tiempos, potenciando otras líneas de negocio, como la comida para llevar, que tiene mucho éxito, o renovando el espacio y la imagen del local. Un buen ejemplo es el logotipo que ha creado Alba a partir de la silueta de aquella fotografía familiar de la que hablábamos unas líneas atrás.

Y así, mientras los callos y la carne asada siguen saliendo de la cocina como siempre, Alba y Germán trabajan para que Casa Germán siga sumando años de historia.