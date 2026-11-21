A Coruña cuenta con una oferta gastronómica que permite recorrer la ciudad de desayuno en desayuno, descubrir restaurantes para disfrutar de una buena comida, hacer una parada a media tarde o alargar la jornada con una cena y unas copas. Pero, ¿qué lugares eligen quienes conocen de cerca el sector de la hostelería? En esta ocasión, Víctor Rubio comparte con Quincemil sus direcciones imprescindibles para disfrutar de la ciudad alrededor de una mesa.

Rubio está detrás de Cícero Noir, el nuevo proyecto gastronómico que abrió sus puertas este viernes 20 de noviembre en el número 9 de la avenida de Arteixo, junto a Jaime Rubio y Álvaro Balado. Una propuesta que apuesta por una cocina elaborada, platos para compartir y un ambiente sofisticado con un punto canalla. Antes de estrenarse en esta nueva aventura, el hostelero repasa sus preferencias para cada momento del día, desde el primer café de la mañana hasta la última copa de la noche.

Dónde desayunar

Imagen del nuevo Amasarte en el Centro Comercial Cuatro Caminos. Cedida.

Amasarte Cuatro Caminos (A Coruña): Rua Concepción Arenal, 19, 15006 A Coruña

Para empezar el día, Víctor Rubio se queda con Amasarte, situado en la zona de Cuatro Caminos. Un establecimiento que destaca por una oferta variada y que reúne varios de los elementos que busca para disfrutar de un buen desayuno: café de calidad, opciones saladas y bollería.

"El café está muy rico, tienen un salado muy variado y una bollería también muy rica", explica. A todo ello suma otro aspecto que considera importante a la hora de elegir dónde desayunar: la relación calidad-precio. "Está muy bien", resume sobre este local coruñés.

Dónde comer

El chef Víctor Rubio, una de las caras detrás de Cícero Noir. Cícero

A la hora de sentarse a comer, su elección es Cícero Noir, el nuevo espacio gastronómico que abrirá este viernes en la avenida de Arteixo. Se trata, además, de un proyecto en el que está directamente implicado junto a Jaime Rubio y Álvaro Balado, con quienes busca ofrecer una experiencia diferente en la ciudad.

El establecimiento nace con una propuesta basada en una cocina elaborada, platos pensados para compartir y una identidad propia, con un ambiente sofisticado que también quiere conservar un punto desenfadado. La idea es disfrutar de la gastronomía sin demasiados formalismos, con elaboraciones cuidadas y diferentes opciones para probar en compañía.

La apertura de Cícero Noir supone un nuevo paso en la trayectoria de sus impulsores y amplía la oferta gastronómica de A Coruña con un concepto que combina cocina y ambiente.

Dónde merendar

Uno de los churros de El Timón. Picado.

Cuando llega la tarde y especialmente durante los meses de frío, Rubio tiene claro dónde hacer una parada. Su recomendación es acercarse a El Timón para disfrutar de unos churros, una de esas propuestas clásicas que nunca fallan cuando bajan las temperaturas.

"En invierno, unos churros del Timón son siempre un gran acierto", señala. Una elección sencilla y tradicional que convierte la merienda en una buena excusa para hacer un descanso durante la jornada y disfrutar de uno de los planes más apetecibles de los días fríos.

Dónde cenar

Fachada exterior de La esquina de Valentina. Cedida.

La Esquina de Valentina: Rúa Galera, 14, 15003 A Coruña

Para la última comida del día, la recomendación de Víctor Rubio es La Esquina de Valentina. Este establecimiento se encuentra entre sus preferencias para disfrutar de una cena en A Coruña y completa su particular recorrido gastronómico por la ciudad.

Su elección se suma a una lista en la que hay espacio para propuestas muy diferentes, desde los desayunos con café y bollería hasta los planes más tradicionales de invierno. En este caso, La Esquina de Valentina es su apuesta para sentarse a cenar y poner el broche gastronómico a la jornada.

Dónde tomar una copa

Interior de La Mar Salada. Cedida.

El recorrido termina con una copa en La Mar Salada, la elección de Rubio para alargar la jornada cuando llega la noche. Un establecimiento que incorpora el componente más social y distendido a sus recomendaciones y que permite cerrar el día sin necesidad de abandonar el ambiente hostelero de A Coruña.