A Coruña recupera uno de sus mariscos más esperados: "No falta una mesa sin su centolla"

Todo lo bueno se hace esperar. Un ejemplo muy claro es la centolla. O el centollo. Casi cinco meses estuvieron los restaurantes y marisquerías de la ciudad sin recibir uno de sus bienes más preciados.

El pasado 20 de junio arrancó la veda de la centolla y hasta el pasado 8 de noviembre se les dio tiempo para que se reprodujeran y crecieran. Y esto se hace por algo. Para que hoy podamos tener ejemplares de hasta 3 kilos en nuestras mesas, hay que dejar que estos meses pasen.

Así, desde el pasado 9 de noviembre, las lonjas no han parado de repartir centollas. "Hay muchísimas", cuenta Carlos Ríos, socio de la Marisquería Ríos, una de las referentes en la ciudad con una trayectoria envidiable.

"No falta una mesa sin su centolla", explica. Y es que desde que la semana pasada añadieron a su carta este manjar de la costa gallega no han parado de recibir clientes preguntando por ellas. Además, es un efecto llamada, porque aquellos que van al restaurante con otra idea, "siempre acaban pidiendo una centolla", asegura el hostelero.

Y es que, por el momento, los precios están bastante asequibles. Mientras que las navidades pasadas pudimos ver en el mercado precios que rondaban los 50 euros el kilo, hoy se pueden conseguir en restaurante por entre 36 y 49 euros en el caso de la Marisquería Ríos. "Nosotros la compramos en la lonja por 20", cuenta.

¿Es posible encontrarlas más baratas? Sí. "Las hay por 10 euros en la lonja, pero son las malas, las que luego abres y vienen vacías", lamenta Carlos. Ellos van a por las otras: "La gente busca el bicho grande".

Algo parecido ocurre en La Sartén, otro clásico del marisco ubicado en la Plaza de España. "Nosotros no bajamos de 1,3 kilos. Buscamos la centolla gorda", explica Fermín Martínez. Así lo lleva haciendo en sus 38 años de experiencia. Y si algo también le ha demostrado la experiencia es que "cada vez está más cara", ríe.

En su caso compran a proveedor. Y es que, según han podido observar, la de la zona de O Grove y las Rías Baixas está más llena que la de aquí. "La de Mugardos está bien, pero el precio es más o menos el mismo", cuenta. Ellos están pagando unos 35 o 38 euros el kilo por los ejemplares de las Rías Baixas. Y asegura que "está saliendo genial".

Se están vendiendo como churros. Aunque "mejor los machos que las hembras". "Las centollas vienen deshuevadas muchas", explica. Y luego, en su restaurante, la tienen a unos 65 euros. "Hicimos una media. De nada sirve que os cobremos ahora 40 y luego en Navidad 115. Preferimos mantener un precio durante todo el año", cuenta. Aunque sea solo en temporada.

"Las cocemos al momento"

También en el restaurante Celeiro, en la calle de la Franja, han notado la llegada de este marisco a las mesas coruñesas. José Antonio Vázquez explica que la centolla es "un producto que siempre es muy esperado aquí en la ciudad" y que en estos primeros días de temporada están saliendo ejemplares "bastante buenos y llenos".

En su restaurante las preparan además al gusto del cliente. "Nosotros tenemos una forma de hacerlo, que es que las cocemos en el momento", explica. Después de unos 20 minutos, llegan a la mesa calientes, aunque también las pueden enfriar si el comensal las prefiere así.

Ahora mismo, el precio en lonja de los ejemplares de mayor tamaño y calidad ronda los 25, 26 o 27 euros el kilo, según explica Vázquez. Un precio que, eso sí, sabe que será difícil mantener cuando llegue diciembre y empiece la campaña de Navidad.

El hostelero recuerda que el año pasado las centollas buenas llegaron a pagarse en lonja a "45, 50, 55" euros el kilo e incluso alcanzaron los 60. Este año, de momento, la situación es diferente y hay más abundancia. "Esperemos que no lleguen a los precios que llegó el año pasado", apunta.

Porque si hay algo que tiene claro José Antonio es que la centolla seguirá siendo uno de esos productos que los coruñeses esperan durante meses: "La centolla siempre es un producto esperado en Galicia". Y, por ahora, ya vuelve a estar en las mesas.