Vuelve el Concurso de Tapas Picadillo y ya van 22 ediciones. Es el certamen gastronómico, el más antiguo de estas características en Galicia, se desarrollará desde hoy hasta el próximo 29 de noviembre.

El concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro, junto a Chau Fernández-Gago Puga, nieta de Picadillo, presentaban esta mañana la XXII edición del concurso en Ultramarinos Galera, uno de los restaurantes participantes y premio a la mejor tapa Recetario Picadillo 2025, que obtuvo Álvaro Victoriano con sus "Albóndigas con salsa de almendras".

Esta iniciativa no deja de ser un homenaje anual a la figura de Manuel María Puga y Parga, conocido por todos como alcalde Picadillo. Las recetas de su libro 'A Cociña Práctica' inspiran hoy este concurso de tapas que se celebra en la ciudad para poner en valor la cocina local. Al mismo tiempo, busca impulsar el turismo gastronómico en la antesala de las fiestas de Navidad, que reúne a más clientes en los locales hosteleros de la ciudad.

Esta 22.ª edición contará precisamente con la participación de 22 locales que compiten con 25 elaboraciones en las dos modalidades de este certamen gastronómico. En la web www.tapaspicadillo.es figuran al detalle las 25 tapas del concurso con una breve referencia a las características de su elaboración e ingredientes, así como los horarios de degustación en los locales participantes.

Así será esta edición

Durante 10 días, los establecimientos participantes tendrán a disposición del público las tapas del concurso: 11 en la categoría de Tapa Recetario Picadillo y 14 más en la de Tapa Creativa. Todas ellas están inspiradas en la obra 'A Cociña práctica', el gran manual de la cocina tradicional gallega, publicado en 1905, en el que Picadillo, a través de su gran conocimiento de la cocina casera y su inmenso sentido del humor, recreó más de 1.000 recetas tradicionales que un siglo después siguen defendiendo el valor de la cocina popular.

Para facilitar el desarrollo del concurso, cada uno de los locales participantes dispondrá de un cartel con las fotografías de las tapas con las que concursan, y un código QR con toda la información relativa a los ingredientes y técnicas de elaboración. Participarán dos jurados profesionales en dos fases diferenciadas. En la primera, 4 jueces recorrerán los locales degustando las distintas creaciones y dictaminarán aquellas que pasarán a la fase final. Un nuevo jurado de 5 reconocidos expertos gastronómicos, y en el que participará Chau Fernández-Gago Puga, nieta de Picadillo, dictaminará la tapa ganadora en cada una de las dos modalidades.

Este año, además de los premios en metálico (1.000 euros en cada categoría), los ganadores de las mejores tapas tendrán la posibilidad de realizar un curso de cocina innovadora en el Basque Culinary Center de San Sebastián, valorado en otros 1.000 euros. Habrá también premio para la tapa que reciba el mayor número de votos del público, que podrá participar votando a través del código QR que estará disponible y visible en distintos puntos de cada establecimiento. El público participante entrará en un sorteo público de diversos premios cuyos resultados se anunciarán en la web del concurso.

Locales participantes