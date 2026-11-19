Brunch en el hotel Finisterre de A Coruña. NH Collection Finisterre

Los domingos de brunch regresan al hotel Finisterre de A Coruña

Los domingos volverán a ser de brunch en el Hotel Finisterre de A Coruña a partir del 29 de noviembre. El espacio recupera esta iniciativa gastronómica con una propuesta de la mano del chef Tito Fernández que invita a disfrutar con vistas al mar.

En esta ocasión, los brunch regresan con una fórmula más sencilla, flexible y cercana, pensada para todos los públicos.

Fernández repite detrás de la oferta gastronómica con una reinterpretación más "fresca, ágil y desenfadada" que prioriza la calidad del producto y la cercanía del servicio.

Así, aquí se podrá degustar cada domingo una selección de quesos, panes, frutos, embutidos y chacinas ibéricas a los que se suma un plato a elegir entre las sugerencias del día.

En el apartado de bebidas habrá cócteles clásicos como el Bloody Mary o el Aperol Spritz o también champagne y vino. Como suplemento, se podrán añadir otros platos de la carta.

Además, esta edición contará con una zona infantil pensada para que los más pequeños se diviertan y los mayores puedan disfrutar de la sobremesa.

Precios

Los domingos de brunch se celebrarán en el propio hotel, ubicado en el paseo del Parrote, cada domingo hasta finales de abril.

El horario será de 11:00 a 15:00 horas.

Y en cuanto a los precios, cada adulto deberá pagar 35 euros por una propuesta que incluye buffet, un plato del día y la bebida.

El precio para niños de entre 4 y 12 años es de 17 euros e incluye solo buffet, mientras que los menores de 4 años podrán acudir gratis con un máximo de dos por cada pareja de adultos.

Para reservas se puede contactar en el teléfono 981 20 54 00 o en el email nhcollectionfinisterre@nh-hotels.com.