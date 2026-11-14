Dónde comer en A Coruña según Guillem Jou, jugador del Básquet Coruña

Guillem Jou ya conoce bien A Coruña después de su llegada al Básquet Coruña y, además de adaptarse a la ciudad y al equipo, también ha ido descubriendo algunos de sus lugares favoritos para comer y disfrutar de la gastronomía coruñesa. El jugador ha compartido con Quincemil sus recomendaciones para diferentes momentos del día, desde el desayuno hasta una cena con sus compañeros. Cualquiera de ellos es un lugar donde poder celebrar, en equipo, el triple de Caio Pacheco que le dio la victoria al equipo naranja ante Morabanc Andorra.

Donde desayunar

Los responsables de Onda Café y su perro Razo. Quincemil.

Para empezar el día, Guillem Jou tiene claro su lugar favorito: Onda Cafe Foundation. El jugador del Básquet Coruña escoge esta cafetería situada en la plaza Vista como su opción preferida para desayunar en la ciudad. "Donde me gusta desayunar es el Onda Café Foundation, Onda Café", explica Jou cuando se le pregunta por su lugar habitual para comenzar el día.

Donde comer

Exterior de A Taberna de Cunqueiro. Quincemil.

A Taberna do Cunqueiro: Rúa Estrella, 22, 15003 A Coruña

A la hora de sentarse a comer, el jugador apuesta por la cocina tradicional. Su elección es A Taberna de Cunqueiro, en la calle Estrella, uno de los locales que forman parte de su particular lista de favoritos en A Coruña."Para comer, A Taberna de Cunqueiro, de Tomás. Me gusta mucho, así un poco comida más tradicional", señala Guillem Jou.

Donde merendar

El Punto en A Coruña. Cedida.

La merienda tiene otro protagonista. Jou se queda con ElPunto coffee, situado en la calle Santiago, como uno de sus lugares preferidos para hacer una parada durante la tarde. "Para merendar, podríamos decir ElPunto coffee también", comenta el jugador del Básquet Coruña.

Donde cenar

Imagen del local. Cedida.

Si se trata de salir a cenar con sus compañeros de equipo, Guillem Jou tiene claro que hay un tipo de comida que gana protagonismo: la carne. El jugador explica que es una de las opciones que más gustan dentro del vestuario y menciona tres restaurantes coruñeses.

Entre ellos está Berek.et, además de Asador Gonzaba y El Charrúa. "Para cenar nos gusta, por ejemplo, el equipo. Nos gusta bastante la carne. Sería el Bereket, el Gonzaba o el Charrúa mismo", explica.

Donde copear

Inauguración de Casto. Cedida.

Queda la ocasión más especial de todas: la celebración de una posible permanencia del Básquet Coruña en la Liga Endesa. Si el equipo consigue alcanzar el objetivo marcado para la temporada, Jou ya tiene elegido el lugar al que acudiría para celebrarlo. Su respuesta es breve y directa: Casto Bar.