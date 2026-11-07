Dónde comer en A Coruña, según el atleta Andrés Díaz

A Coruña cuenta con una amplia oferta gastronómica y hostelera para disfrutar de cualquier momento del día. Desde cafeterías en las que empezar la mañana con un buen desayuno hasta restaurantes donde sentarse a comer o locales en los que alargar la jornada tomando una copa con amigos.

Andrés Díaz comparte sus lugares favoritos de la ciudad para disfrutar de la hostelería coruñesa. Sus recomendaciones incluyen establecimientos clásicos, bares de ambiente familiar y restaurantes en los que destaca tanto la calidad de la cocina como el trato cercano de sus profesionales.

Dónde desayunar

Un establecimiento de Sanbrandan en A Coruña. Cedida.

Para comenzar el día, Andrés Díaz propone dos establecimientos con ambientes diferentes. Por un lado, Sanbrandán, una opción que destaca por su amplia variedad de productos, con alternativas para quienes buscan un desayuno dulce o salado.

Otra de sus recomendaciones es Santa Cruz 1951, un local que destaca especialmente por su ambiente tranquilo y agradable. Un espacio en el que disfrutar del desayuno con calma antes de continuar con la jornada.

Dónde tomar el aperitivo

Jorge Otero, dueño de Casa Ponte. Carmen G. Mariñas.

A la hora del aperitivo, Díaz apuesta por dos bares que conservan la esencia de la hostelería tradicional coruñesa. Uno de ellos es Casa Ponte, un establecimiento en el que destaca especialmente el ambiente cercano y familiar.

La otra propuesta es la Cafetería El Prima, otro de esos locales en los que el trato personal sigue teniendo un papel protagonista. Dos opciones para tomar algo y disfrutar de una forma de entender la hostelería que mantiene su carácter de siempre.

Dónde comer

Manuel Souto Linares en La·Con·Fusion. Quincemil.

Para sentarse a la mesa, Andrés Díaz recomienda dos restaurantes en los que la cocina y la atención al cliente son sus principales argumentos. Su primera elección es la Taberna da Tabacalera, donde destaca la buena cocina y, especialmente, la amabilidad y cercanía de los profesionales que trabajan en el establecimiento.

La otra opción es La·Con·Fusión, un restaurante que apuesta por la cocina tradicional con toques originales. Una propuesta que combina recetas reconocibles con detalles diferentes y que se ha ganado un hueco entre sus establecimientos favoritos para comer en A Coruña.

Dónde merendar

Edición limitada de Bonilla a la Vista con patatas de Coristanco. Bonilla a la Vista

La merienda ofrece varias posibilidades, tanto para quienes prefieren el dulce como para los que se decantan por algo salado. Una de las recomendaciones de Díaz es Bonilla, todo un clásico de la ciudad al que acudir para disfrutar de un chocolate con churros.

También propone hacer una parada en la Heladería Colón, especialmente si apetece disfrutar de un helado durante un paseo por A Coruña. Para quienes prefieren una alternativa salada, su elección es Jamonería La Leonesa, una opción para disfrutar de un buen producto a media tarde.

Dónde cenar

Equipo de La Masía. CGM.

Cuando llega la noche, Andrés Díaz se queda con dos restaurantes que destacan por su propuesta gastronómica y el ambiente que ofrecen. Uno de ellos es La Masía, un establecimiento que recomienda por su ambiente acogedor y su buena comida.

La segunda alternativa es El de Alberto, donde pone en valor tanto la cocina cuidada como el trato cercano de su personal. Un restaurante en el que la atención al cliente completa una experiencia gastronómica que figura entre sus favoritas.

Dónde tomar una copa

Personal del Chaflán. Quincemil.

Para terminar el recorrido por la hostelería coruñesa, Díaz propone dos locales en los que disfrutar de la noche con amigos. El primero es El Antiguo, un establecimiento que destaca por su buen ambiente y su propuesta musical.

La última recomendación es El Chaflán, otra alternativa para quienes buscan un lugar en el que tomar algo, escuchar buena música y compartir un rato con amigos. Dos propuestas para poner el broche final a una jornada recorriendo algunos de los establecimientos favoritos de Andrés Díaz en A Coruña.