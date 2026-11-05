La taberna de Oleiros (A Coruña) que triunfa con sus gigantescas tablas para compartir: "Son espectáculares"

“Las tablas que tienen están espectaculares, hay que probarlas… ¡y son gigantes!”, nos adelanta Jimena, una clienta de este restaurante ubicado en Oleiros, en la zona de Icaria. Se refiere a La Clarita, una taberna perteneciente al grupo Santa Rosa, que cuenta con varios negocios de hostelería en Santa Cristina, como La Parrocha Dorada o el restaurante Spaguetti, y que abrió sus puertas hace dos años.

“El nombre se lo puse en honor a mi hija mayor, que se llama Clara”, nos cuenta Silvestre Roca, propietario del restaurante. Una elección que sigue, además, una pequeña tradición familiar: bautizar sus negocios con nombres que tienen un significado personal. “Mi padre tiene otra empresa de camiones que se llama Silman, por mi nombre, Silvestre, y el de mi hermano, que se llama Manuel”, explica.

En este mismo local, el padre de Silvestre abrió en los años noventa un restaurante llamado La Gran Tasca. Con el tiempo, fue pasando de mano en mano hasta que, hace dos años, Silvestre decidió recuperarlo e incorporarlo a su grupo hostelero. Lo hizo con una idea muy definida: La Clarita es, ante todo, una taberna pensada para compartir, con raciones abundantes, cocina tradicional, cerveza de bodega y buenos vinos. “Y una buena tortilla, que es otra de nuestras especialidades”, añade.

Además, cuentan con un menú del día de lunes a viernes, en el que ofrecen cinco primeros y cinco segundos. Todos ellos siguen la misma línea de cocina casera y reconocible, con platos como lentejas, salteado de champiñones con arroz, pescado fresco o cachopo.

La tabla marinera de La Clarita Jesús Sánchez

Tablas, el sello de La Clarita

Pero la gran especialidad de La Clarita, y uno de los principales motivos por los que muchos clientes se acercan hasta aquí, son sus famosas tablas. “Tenemos varios tipos: cuatro tablas calientes y dos frías. Ahora vamos a aumentar las variedades”, nos explica Silvestre. La idea es profundizar todavía más en este formato e incorporar próximamente nuevas tablas temáticas, ampliando así uno de los grandes reclamos de la casa.

La tabla de la casa, “la que más triunfa”, está compuesta por tortilla, raxo, croca y pulpo á feira. Por su parte, la tabla Clarita, dedicada a su hija, reúne cachopo, setas, ensaladilla y chorizo rojo. “Esta es mi favorita, lo digo porque luego, si no, mi hija se enfada”, bromea Silvestre.

Y para quienes prefieran el pescado y el marisco, entre las tablas calientes destaca la marinera, con calamares rebozados, vieiras del Pacífico, gambas al ajillo, pulpo y unos mejillones en escabeche caseros que incluso ganaron un concurso en la TVG.

Frente a estas tablas calientes, basadas en diferentes platos recién salidos de cocina, las tablas frías cambian completamente de registro y están protagonizadas por embutidos, quesos y chacinas.

Un consejo: deja hueco para los postres. El de galleta Lotus, la torrija o su espectacular tarta de queso son algunas de las opciones. Todos son caseros.

“Llevamos dos años y, gracias a Dios, estamos funcionando muy bien, con trabajadores de la zona, familias de aquí y gente de A Coruña que viene a probar las tablas”, nos cuenta Silvestre.

Y parece que la historia familiar de los nombres todavía tendrá otro capítulo. Después de bautizar La Clarita en honor a su hija mayor, asegura que en algún momento tendrá que abrir otro restaurante que lleve el nombre de su otra hija, Candela. “Llegará”, afirma entre risas.