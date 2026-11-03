Daniela Herrera y Adiela Ron, empleadas de la Confitería la Carballesa en la antigua estación de autobuses de A Coruña M.G

La cafetería de la antigua estación de bus de A Coruña: "Es un día triste, algunos clientes se despidieron"

Es martes, pero no un martes normal para La Confitería La Carballesa. La apertura de la nueva estación de autobuses en la intermodal deja a la cafetería de la antigua estación sin viajeros y sin algunos de sus clientes habituales. "Es un día triste, ayer algunos de nuestros clientes habituales se despidieron de nosotras", comentan a Quincemil.

Y es que, aunque muchos piensan que el negocio se trasladará a la nueva estación, la confitería no formará parte de la oferta hostelera de la nueva intermodal.

Adiela Ron, encargada del local, cuenta que esta mañana, cuando abrieron, se encontraron con muchas personas desorientadas que desconocían el cambio al nuevo edificio. "Nosotros vamos a seguir abiertos para ver las posibilidades de reinventarnos que puedan existir aquí, pero nos quedamos sin los viajeros, que son nuestro motor principal", señala la joven.

La empleada explica que ahora su clientela se basará en los conductores de los autobuses, ya que seguirán utilizando la antigua estación como cochera; en las personas de las autoescuelas, porque algunos exámenes de conducir empiezan en el parking de la antigua estación, y en los viajeros que todavía acuden allí al no haberse ubicado con el cambio.

Despedidas agridulces

"Algunos de nuestros clientes habituales vinieron por aquí esta mañana porque dicen que por donde está la nueva hay poca cosa para desayunar y prefieren llevarse algún bollo de aquí", afirma.

También se quedan sin los estudiantes del área metropolitana que se desplazaban hasta la estación para coger desde allí las líneas urbanas que conectan con la Universidad de A Coruña. "Por el momento, siguen abiertos los accesos a la antigua terminal que conectan con la zona de El Corte Inglés, entonces eso abre una brecha para que pasen personas para cruzar a los dos lados", cuenta.

Esta semana servirá como prueba para observar cómo evoluciona la rentabilidad del negocio con el objetivo de poner sobre la mesa posibilidades de reinvención. Porque, tal y como avanzó en varias ocasiones la propietaria de la confitería, María Campos, a este medio: "Seguir vamos a seguir aquí". La idea es quedarse en el mismo lugar que ocupan desde 1975, cuando su padre lo inauguró en la propia estación.

No hay duda de que las últimas horas están siendo agridulces para este pequeño local que hasta hace unos meses presumía de vender una media de 200 cafés diarios: "Muchos clientes se despidieron. Algunos nos contaban que tenían muchos recuerdos de su niñez comprando aquí desde que abrió la estación".

Por ahora, La Carballesa se queda a la expectativa de lo que pasará con el edificio de la antigua estación, que será decidido en los próximos días por la Xunta y el Concello. "Mientras sigan las oficinas municipales de Movilidad, seguiremos teniendo esa clientela. Así que nuestro futuro queda a la expectativa", concluye Adiela.