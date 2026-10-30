La cetárea de la cala de San Roque, en A Coruña, donde degustar marisco recién hecho al aire libre

Disfrutar de un buen marisco no tiene por qué ser sinónimo de una comida en un restaurante ni de una ocasión especial. En la cala de San Roque, en A Coruña, la cetárea Inmare ha encontrado una fórmula para acercar sus productos a todos los públicos. Se trata de prepararlos al momento y ofrecer la posibilidad de degustarlos al aire libre, a pocos metros del mar.

La propuesta que ofrece Inmare es sencilla. Una carpa, varias mesas y una selección de productos del mar que se cocinan cuando llega el cliente. Sin grandes elaboraciones ni complicaciones, el objetivo es disfrutar del sabor del marisco recién preparado en un entorno privilegiado y con opciones económicas.

Detrás de esta iniciativa se encuentra Ángel Otamendi, que lleva aproximadamente 30 años al frente de la cetárea. Durante este tiempo ha sido testigo de cómo han cambiado los hábitos de consumo y la forma de comprar marisco.

"Con el tiempo ha ido cambiando la forma de trabajar y también el tipo de clientela que tenemos", explica. Según señala, antes era habitual que las familias acudiesen a comprar el producto vivo para prepararlo en casa, una costumbre que ha ido perdiendo fuerza entre las nuevas generaciones. "Ha bajado la venta del producto vivo, que era lo que venían a buscar nuestros padres. Entre la gente joven hay menos continuidad", cuenta.

Adaptarse a los cambios

Ángel decidió dar un primer paso hace unos años e instalar un cocedero en la cetárea. La idea era facilitar la compra ofreciendo el marisco ya preparado, evitando que los clientes tuviesen que cocinarlo en casa. "Montamos un cocedero para que la gente no tuviera que pensar en llegar a casa, manchar la cocina y ponerse a preparar los bichos", recuerda.

Aunque la propuesta funcionó inicialmente, las ventas volvieron a disminuir y el negocio decidió reinventarse una vez más. Fue entonces cuando surgió la idea de colocar una carpa y unas mesas en el exterior para que los clientes pudiesen recoger sus pedidos o consumirlos directamente allí.

El nuevo espacio comenzó a funcionar en julio, inicialmente como una prueba. Sin embargo, la respuesta superó las expectativas. "Teníamos esperanzas de que funcionara bien, pero no esperábamos que tuviera tan buena acogida", reconoce Ángel.

Desde entonces, el establecimiento recibe a un público muy variado. "Tenemos gente joven, parejas, personas mayores y jubilados que vienen a tomarse algo o a comer unos mejillones. La gente lo está agradeciendo bastante", asegura.

También se acercan turistas que descubren el espacio mientras pasean por el litoral coruñés. "Cuando pasan por el paseo marítimo, lo ven, les llama la atención, bajan a preguntar y muchos ya se quedan", relata.

Producto muy variado

La carta de Inmare varía en función de la disponibilidad de producto, pero mantiene una filosofía clara: preparaciones sencillas que permitan apreciar el sabor del marisco.

Entre las opciones que se pueden encontrar figuran mejillones, nécoras, buey de mar, percebes, camarones y pulpo á feira, aunque no todos los productos están disponibles todas las semanas. La mayor parte del marisco se cocina al vapor y en el momento del pedido, de manera que llega a la mesa recién hecho. "Lo cocinamos cuando llega el cliente para que pueda comerlo recién preparado. Digamos que sale del horno a la mesa", explica el responsable.

Ángel defiende que esta técnica permite conservar el sabor natural del producto sin necesidad de añadir sal. "La salinidad y el sabor son los que tiene el propio marisco al cocinarlo al vapor", señala.

Entre los productos más solicitados destaca la nécora, uno de los favoritos del público coruñés. "Aquí en A Coruña gusta mucho la nécora", comenta. También tiene buena salida el buey de mar cuando está en temporada y, entre las opciones más económicas, los mejillones.

En cualquier caso, lo habitual es que los clientes aprovechen para probar distintas especialidades. "La gente suele pedir un poco de todo", apunta.

Mantenerse también en invierno

Aunque la iniciativa nació en pleno verano, la intención de Inmare es darle continuidad durante los próximos meses. El principal reto será adaptarse a las condiciones meteorológicas de A Coruña, especialmente a la lluvia y al frío. Para los días de mal tiempo, la cetárea contempla trasladar las mesas al interior de sus instalaciones y seguir sirviendo allí los productos.

"Vamos a intentar estar todo el invierno. Si hace mucho frío, tendremos que buscar la forma de ofrecer el producto sin que la gente pase frío", explica Ángel.

Más allá de las ventas, el responsable de Inmare destaca la satisfacción de comprobar que una idea tan sencilla ha conseguido conectar con públicos que antes no acudían habitualmente a una cetárea. "Es una experiencia bonita. Se agradece mucho que la gente llegue, le guste y te dé las gracias por el producto, con lo sencillo que es hacerlo de esta manera", concluye.