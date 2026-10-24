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Dónde comer en A Coruña según Jacobo Díaz, jugador del Básquet Coruña
El jugador, que afronta con el equipo coruñés su temporada en la ACB, elige sus sitios favoritos de la ciudad para desayunar, comer, merendar y cenar
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Jacobo Díaz ya conoce bien A Coruña. El jugador del Básquet Coruña afronta esta temporada un reto histórico con el conjunto naranja, pero también ha tenido tiempo para descubrir algunos de sus lugares favoritos de la ciudad que comparte con Quincemil.
Donde desayunar
- Onda Cafe: Plaza Vista, 6, 15003 A Coruña
A la hora de desayunar, lo tiene claro: Onda Café. Es el establecimiento que el jugador escoge cuando se le pregunta por su sitio preferido para comenzar el día.
Donde comer
- El Berek.et: Rampa Matadero, 10, 15002 A Coruña
Para comer con la familia, Díaz apuesta por El Barek.et. Su buen trato, el producto y la carta le hacen no dudar en recomendárselo a cualquiera que le pida un consejo de donde sentarse con calma en una mesa y dialogar.
Donde merendar
Si el plan es más informal y toca merendar, el jugador se queda con El Pantín, situado además cerca de su casa. En plena plaza de Tabacos, le permite disfrutar además de buenas vistas y planes al aire libre.
Donde cenar
- El Charrua: Rúa Estrella, 6, 15003 A Coruña
La elección no le genera dudas: El Charrúa. Sus carnes, su trato, su ubicación y su calidad le hacen convertirlo en el top uno para ir cerrando el día.
Donde copear
- Bar Casto: Rúa Galera, 2, 15003 A Coruña
Y cuando toca celebrar algún objetivo conseguido, que este año es la permanencia en la máxima categoría, el jugador reconoce que tiene pocas oportunidades para hacerlo porque tiene una niña, pero señala El Casto como una de sus opciones.