Dónde comer en A Coruña según Jacobo Díaz, jugador del Básquet Coruña

Jacobo Díaz ya conoce bien A Coruña. El jugador del Básquet Coruña afronta esta temporada un reto histórico con el conjunto naranja, pero también ha tenido tiempo para descubrir algunos de sus lugares favoritos de la ciudad que comparte con Quincemil.

Donde desayunar

Los responsables de Onda Café y su perro Razo. Quincemil

A la hora de desayunar, lo tiene claro: Onda Café. Es el establecimiento que el jugador escoge cuando se le pregunta por su sitio preferido para comenzar el día.

Donde comer

Fachada del local. Quincemil.

Para comer con la familia, Díaz apuesta por El Barek.et. Su buen trato, el producto y la carta le hacen no dudar en recomendárselo a cualquiera que le pida un consejo de donde sentarse con calma en una mesa y dialogar.

Donde merendar

Fachada del local. Cedida.

Si el plan es más informal y toca merendar, el jugador se queda con El Pantín, situado además cerca de su casa. En plena plaza de Tabacos, le permite disfrutar además de buenas vistas y planes al aire libre.

Donde cenar

Fachada del Charrúa, en la calle Estrella Quincemil.

La elección no le genera dudas: El Charrúa. Sus carnes, su trato, su ubicación y su calidad le hacen convertirlo en el top uno para ir cerrando el día.

Donde copear

Inauguración de Casto. Quincemil.

Y cuando toca celebrar algún objetivo conseguido, que este año es la permanencia en la máxima categoría, el jugador reconoce que tiene pocas oportunidades para hacerlo porque tiene una niña, pero señala El Casto como una de sus opciones.