Arranca la temporada de cenas de Navidad en A Coruña: "Quedan sitios, pero estamos casi completos"

Hay quienes prefieren reservar con tiempo y quienes lo dejan para última hora. Con el Samaín (o Halloween para quien lo prefiera) a la vuelta de la esquina, estamos a dos meses de la Navidad y, en A Coruña ya se están reservando a buen ritmo cenas de empresa para despedir el año.

Empresas que, durante la campaña de Navidad, incrementan su actividad y adelantan las cenas a noviembre, aunque diciembre sigue siendo el mes estrella.

Los hosteleros consultados por Quincemil coinciden en que cada año las reservas se adelantan más. Algunos locales ya tienen cubiertas las fechas de diciembre y empiezan a preparar cenas para noviembre. "Ya tenemos las fechas clave cubiertas y este año las cenas empiezan ya en noviembre", cuentan en la Parrillada Os Leóns.

Las primeras reservas empiezan antes de que termine el verano. "Recogimos las primeras reservas en septiembre. Sobre todo nos preguntan si tendremos algún plato especial y si trabajaremos con algún menú navideño", apuntan desde la Bodega O Carreteiro.

Misma impresión tienen en el Culuca y en el Papla: "Tenemos días llenos ya y estamos recibiendo muchas solicitudes, aún quedan sitios. La gente empieza a preguntar cada vez más pronto". Además, aseguran que empieza a verse una tendencia: "Le llaman cena de empresa, pero ya hay pocas empresas que paguen las cenas. Se las pagan los propios trabajadores".

Por otro lado, hay locales como la Pulpeira de Melide que ya han dado el pistoletazo de salida a las cenas de Navidad. "Esta semana tenemos tres o cuatro cenas. Luego nos vamos de vacaciones las tres primeras semanas de noviembre, pero tenemos todo prácticamente lleno para la última semana y la primera quincena de diciembre", señalan.

Cena y fiesta en un mismo espacio

Cada vez más empresas buscan espacios en los que celebrar tanto la cena como la fiesta posterior. Esta tendencia hace que los locales de celebración de eventos tengan prácticamente colgado el cartel de completo para los viernes de la primera veintena de diciembre.

"Los viernes 11 y 18 de diciembre estamos completos desde hace tiempo. Ahora estamos ampliando a los jueves 10 y 17", cuentan desde O'Culto. "Normalmente, en las cenas de Navidad se cena en un sitio y luego se va a otro lado a tomar copas. A las empresas les gusta tener la posibilidad de hacerlo todo junto, y eso logísticamente les resulta más cómodo", añaden.

"Tenemos capacidad para albergar a 500 personas, así que empresas de 200 trabajadores prefieren venir aquí", dicen desde Makkan Club. "Ofrecemos la posibilidad de reservar una sala o el local entero. Hay días en los que estamos ofertando cenas y DJ para grupos pequeños", agregan.

Muchas empresas reservan de un año para otro. En el Copacabana confirman que cerraron las reservas de grupos grandes a principios de septiembre, aunque todavía quedan huecos libres para grupos pequeños: "Ahora se celebra todo. Ya no solo con la empresa, se celebra con el grupo de amigos, el del gimnasio y los amigos del trabajo, que llenan buena parte de los días disponibles".

La temporada navideña llega cargada bajo el brazo de viajes, visitas, regalos, comidas, fiestas, amigos y cenas de empresa. En A Coruña, muchos grupos ya se organizan con meses de antelación, porque despedir el año empieza a ser una tarea a resolver antes incluso de que termine el verano.