Donde comer en A Coruña, según el chef de Millo, Moncho Méndez

Moncho Méndez, chef del restaurante Millo, conoce bien la gastronomía de A Coruña y tiene sus propios lugares de confianza para disfrutarla fuera de su cocina. Sus recomendaciones recorren distintos momentos del día y combinan cafeterías, restaurantes y bares a los que vuelve por su propuesta gastronómica, el trato del personal y la sensación de sentirse como en casa.

Desde un desayuno salado hasta una copa al final de la jornada, el cocinero comparte una selección de establecimientos que forman parte de sus costumbres en la ciudad.

Dónde desayunar

Vazva Coffee. Vazva Coffee. Vazva Coffee.

VAZVA Coffee x WE Sustainability: Av. de Pedro Barrié de la Maza, 14, bajo izquierda, 15003 A Coruña

Para empezar el día, Moncho Méndez se queda con Vazva, una cafetería situada en el entorno del Orzán, cerca de su casa y de Millo. El chef destaca tanto la calidad del café como el trato de las trabajadoras, a las que define como "majísimas". También recomienda sus zumos, especialmente uno verde elaborado con espinacas que suele pedir habitualmente.

Méndez es más de desayunos salados que de propuestas dulces. Lo define como un establecimiento para quienes buscan comenzar la jornada con un buen café y algo salado antes de ponerse en marcha.

Dónde comer

Chisco, responsable del Culuca, posa para Quincemil. Quincemil.

Para sentarse a la mesa a mediodía, el cocinero recomienda Culuca, un establecimiento en el que trabajó y al que guarda un cariño especial. Conoce el local desde dentro y eso contribuye a que sea uno de esos lugares en los que se siente especialmente cómodo. "Como de lujo y estoy a gusto", explica sobre una de sus opciones favoritas para disfrutar de una comida en A Coruña.

Además de la propuesta gastronómica, Méndez destaca su bodega, que considera uno de los puntos fuertes del establecimiento. Es una alternativa para quienes buscan acompañar la comida con buenos vinos y disfrutar de una experiencia en la que la oferta líquida también tiene protagonismo.

Dónde cenar

Gorka, responsable de la Pulpeira de Melide. Quincemil.

Para la noche, el chef de Millo propone tres opciones diferentes, cada una con su propia personalidad. Una de las que más frecuenta es Jaleo, donde suele sentarse en la barra para tomar unos pinchos y acompañarlos con una copa de vino. También destaca la relación que mantiene con el equipo, especialmente con Juan Pérez, con quien tiene mucho trato. Es un lugar al que acude para disfrutar de una velada distendida, sin necesidad de organizar una cena formal.

La segunda opción es La Pulpeira, uno de los locales que recomienda con mayor entusiasmo para disfrutar del pulpo. Para Méndez, es el mejor en esta especialidad, aunque su propuesta no se limita a este producto. También destaca su formato de taberna contemporánea y la pizarra con otras elaboraciones que permiten completar la experiencia. "Es un sitio divertido, estoy súper a gusto y me encanta", señala sobre un establecimiento que combina gastronomía y un ambiente informal.

Dónde copear

Interior de Infame. Akaba.

Para terminar el día con una copa, Moncho Méndez señala dos lugares a los que ha acudido en numerosas ocasiones. El primero es Infame, el local de Julio, situado cerca de su casa. Es una opción cómoda para tomar algo sin necesidad de desplazarse demasiado, especialmente cuando le apetece hacer una parada en su entorno habitual.

La otra recomendación es El Yate, en Matogrande, un establecimiento al que el chef ha acudido muchas veces a lo largo de los años y en el que se encuentra a gusto cuando quiere tomar una copa. Méndez reconoce que últimamente sale algo menos, ya que está a punto de ser padre, pero ambos locales siguen formando parte de sus referencias personales para disfrutar de un rato distendido en A Coruña.