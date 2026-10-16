La nueva propuesta de Manduca combina desayunos, meriendas y café de calidad con recetas caseras preparadas cada día y alternativas para llevarte a casa y no tener que preocuparte por la comida

¿Un café y la comida resuelta? Este local en Perillo, Oleiros (A Coruña) ofrece ambas

Hay días en los que apetece sentarse tranquilamente a desayunar y otros en los que lo que nos hace falta es tener la comida resuelta pero priorizando comer un plato casero.

Esa es precisamente la idea con la que nace Manduca, el nuevo concepto que toma el relevo de la cafetería Donde Laura (Rúa Areal, 20) para ampliar su oferta y acompañar a sus clientes a lo largo de todo el día

Detrás del proyecto están Gonzalo y María, que antes de convertirse en sus nuevos socios eran clientes habituales del establecimiento.

Cuando supieron que el negocio se traspasaba, vieron la oportunidad de incorporar algo que echaban en falta: comida casera para llevar.

Así, a los desayunos, las meriendas y los productos que ya conquistaban a su clientela, como las tortitas, las tostas, los batidos y la bollería, se suman ahora tortillas recién hechas y platos elaborados cada día.

La propuesta de Manduca pone el foco en la calidad, los productos de temporada y las recetas preparadas con cariño.

La idea es facilitar el día a día de quienes tienen poco tiempo para cocinar, pero quieren mantener una alimentación variada y equilibrada.

También hay opciones para quienes prefieren comer en el propio local, en un ambiente tranquilo y relajado.

El café ocupa, además, un lugar protagonista, con una selección cuidada de proveedores y distintas elaboraciones.

La oferta se completa con encargos para empresas y eventos, desde cajas de mini bollería recién horneada hasta propuestas personalizadas.

Abierto de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 horas y los fines de semana de 9:00 a 14:00 en Perillo (Rúa Areal, 20), Oleiros, la cafetería cuenta con un espacio accesible, familiar y pet-friendly en su terraza.

Un lugar pensado para disfrutar de un café, compartir una merienda o, sencillamente, llevarse la comida hecha a casa.