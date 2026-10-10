Dónde comer en A Coruña según Dino Radončić, jugador del Básquet Coruña

Dino Radončić ya conoce bien A Coruña después de su paso por el Básquet Coruña y también tiene algunos rincones gastronómicos de referencia en la ciudad. El jugador ha compartido con Quincemil sus preferencias para diferentes momentos del día, desde un desayuno hasta una cena con compañeros o familiares.

Donde desayunar

El equipo del Miss Maruja. Cedida.

Para empezar la mañana, Radončić tiene claro uno de sus lugares habituales. "A veces voy al brunch a Miss Maruja", explica el jugador del Básquet Coruña cuando se le pregunta por su sitio favorito para desayunar. La cartale ha seducido.

Donde comer

Nicoly Miranda y José Fernández de Asador Gonzaba. Quincemil.

A la hora de comer, el jugador elige Gonzaba. Su ubicación y sus carnes hacen que sea un lugar que no puede quitar de su lista de favoritos y que recomienda a todos sus conocidos cuando visitan al ciudad onde nadie es forastero.

Donde merendar

Pista del Básquet Coruña en el Coliseum de A Coruña. Quincemil.

En su domicilio

La merienda es algo diferente. Radončić reconoce que no es especialmente de salir a merendar y que prefiere hacerlo tranquilamente en casa. Una comida adaptada a su dieta como deportista profesional.

Donde cenar

Fachada del Charrúa, en la calle Estrella. Quincemil.

Para una cena con compañeros o familiares, el jugador recomienda El Charrúa, restaurante que visitó recientemente y del que guarda una buena impresión. "El otro día fui al Charrúa y la verdad es que muy bien", cuenta. Su carne, espectacular según relata.

Donde copear

Casto en su apertura. Quincemil.

Si se trata de celebrar algo especial, como una posible permanencia del Básquet Coruña en la Liga Endesa, Radončić tiene otra propuesta: Bar Casto. Un lugar que el jugador señala como opción para brindar por los éxitos del equipo coruñés.