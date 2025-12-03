Reabre la mítica taberna Os Belés de A Coruña: Monelos recupera un clásico

Delante de una tortilla y, probablemente, con alguna caña de más, José Faiado y su amigo David Lamas pronunciaron las palabras que terminarían devolviendo a Monelos uno de sus locales más queridos: "Vamos a recuperar un bar". Así nació la idea de reabrir Os Belés, la histórica taberna que cerró sus puertas en julio de 2024 y dejó huérfano al barrio.

El bajo más conocido de la avenida de Monelos llevaba meses en silencio cuando José —figura conocida en la ciudad por convertir locales de barrio en clásicos— sintió que era el momento de volver. Y lo hará este jueves 4 de diciembre, a las 20:00 horas, reabriendo Os Belés "sin perder su esencia": con la misma fachada y el mismo cartel de Fanta, donde se bebía de todo menos aquel refresco.

A José muchos lo recuerdan por O Faiado, la mítica taberna de Os Mallos que regentó durante más de dos décadas y que pasó a manos de Carlos tras su retirada. Sin embargo, aunque uno deje la hostelería, la hostelería nunca deja a uno. Volver no estaba en sus planes… hasta que apareció David.

"Esto fue una confluencia de dos personas con un mismo interés", cuenta: "Fue vernos aquí y empezamos a maquinar la idea. 'Oye, a mí me gustaría recuperar un sitio así, que hubiera felicidad como el que tenías tú'. Y yo: '¡No me digas!'".

Su objetivo no era abrir un negocio nuevo, sino rescatar uno que el barrio había perdido. Y Os Belés, con sus más de 60 años de historia, fue el candidato perfecto. "Queremos destacar que la belleza está en el interior", ríe José. Manteniendo la misma imagen —sin ni siquiera una capa de pintura que lo pueda confundir con cualquier otro—, las tardes de vino volverán a Monelos.

La reapertura será progresiva: de lunes a viernes, de 12:00 a 16:00, centrado en vinos y encuentros tranquilos. Lo de la cocina llegará más adelante, quizá en formato de comidas privadas "como hacía en O Faiado", explica. Y, para los nostálgicos, habrá algo de música: "Los viernes vamos a hacer algo de canturreo, sin molestar, que hoy la gente es muy sensible", bromea.

El dúo se complementa: José, la voz, la energía, la cara visible; David, la calma y el equilibrio. Y parece que la noticia ha despertado ilusión: "Te sorprendería la cantidad de gente diciendo: 'José, vas a volver, qué ganas teníamos'".

Este jueves, el barrio recupera no solo un local, sino un pedazo de su identidad. Os Belés vuelve, con su historia en las paredes y la misma vocación de siempre: ser un lugar donde encontrarse, charlar y sentirse en casa.