A Coruña busca un nuevo concesionario "con compromiso social" para el Quiosco de la plaza de Ourense

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha afirmado que el ayuntamiento ya trabaja para volver a sacar a licitación la concesión del Quiosco de la plaza de Ourense después de que Down Coruña confirmase el cierre de su proyecto. Así lo ha señalado este miércoles la regidora a los medios durante la rueda de prensa posterior a la Xunta de Goberno Local.

"Lamento mucho que esta entidad haya tenido que renunciar a la concesión, además en una situación económica complicada y con un proyecto muy bonito, muy ilusionante en su inicio. Incluso fue objeto de algún premio a las buenas prácticas en la economía social y en la integración", señaló Rey.

Respecto al futuro del Quiosco de la plaza de Ourense, la regidora explicó que su equipo ya trabaja para volver a sacar esa concesión "para que este espacio tan emblemático esté operativo lo antes posible". Inés Rey señala que el objetivo es que la nueva concesión "tenga también un marcado compromiso social".

Concurso de acreedores

La sociedad Down Experience SL, participada íntegramente por la Asociación Down Coruña, confirmó ayer que ha iniciado el procedimiento de concurso de acreedores tras analizar todas las alternativas posibles para garantizar la viabilidad del proyecto. Esto obliga al cierre del popular Quisco Down y el fin de sus ricos bocadillos de calamares.

"Pese a los esfuerzos realizados en los últimos meses y las medidas adoptadas para asegurar su continuidad, la empresa no ha logrado alcanzar la estabilidad necesaria para mantener su actividad", señala la empresa en un comunicado.

La prioridad absoluta de Down Coruña es ahora "garantizar una atención adecuada a las diez personas trabajadoras, dentro del marco legal y de los servicios que presta la entidad". Ocho de los empleados son personas con síndrome de Down o discapacidad intelectual, que en los últimos años han participado en el proyecto de inclusión asociado al Quiosco.

La Asociación ha puesto en marcha un acompañamiento individualizado a través del programa de empleo con apoyo, con el objetivo de facilitar su transición a nuevas oportunidades laborales en el mercado ordinario. Cada persona recibirá un seguimiento adaptado a sus necesidades y circunstancias, para que la transición a nuevos empleos sea lo más adecuada.

El Quiosco Down de la plaza de Ourense llevaba abierto desde el verano de 2021. "Siempre hemos buscado la inserción laboral en empresas, pero decidimos convertirnos en emprendedores y generar nuestro propio empleo", señalaban en aquel momento sus responsables. Ahora, cuatro años después, debe cerrar.