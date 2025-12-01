La vinoteca cerca de A Coruña que visitar esta Navidad, según la Guía Repsol: "Tenemos más de 200 referencias de vinos"

Una vez más, la Guía Repsol ha presentado sus nuevos Soletes de Navidad, con más de 300 establecimientos reconocidos en toda España en esta edición. Galicia suma 18 nuevos, alcanzando así un total de 342. Entre las nuevas incorporaciones destaca Bodega 83, en Betanzos (A Coruña), un bar de vinos que abrió tras la pandemia y que desde entonces ha dado mucho de qué hablar.

Desde Quincemil nos hemos puesto en contacto con Mateo, responsable de Bodega 83, quien nos confesó que este reconocimiento de la Guía Repsol le ha pillado totalmente por sorpresa. "Es la primera vez que nos lo dan y no contábamos con él", declaró. A partir de ahí, Mateo nos habló sobre el proyecto y lo que supone para el equipo recibir un Solete de Navidad.

Bodega 83, la vinoteca que conquista a la Guía Repsol

Bodega 83, en Betanzos (A Coruña) Cedida

Este 1 de diciembre, la Guía Repsol ha anunciado los nuevos Soletes de Navidad, y un establecimiento de Betanzos ha sido una de las incorporaciones a esta prestigiosa lista, que reconoce la gran calidad de sus productos y el servicio que ofrece a sus clientes para disfrutar de las mejores comidas y cenas navideñas.

Bodega 83, que abrió sus puertas después de la pandemia, se ha convertido en toda una referencia en Betanzos. Tanto es así, que acaba de recibir su primer Solete de Navidad otorgado por la Guía Repsol. Un reconocimiento que, según su responsable, Mateo, ha llegado de forma totalmente inesperada.

"No lo esperábamos para nada", explica. La buena noticia les llegó hace pocos días: "Nos llamaron hace un par de semanas para informarnos". Aunque fue algo totalmente sorpresa, ha sido un grato reconocimiento para todo el equipo. "Nos llamaron para informarnos de que habían venido unos inspectores de la guía y que habían decidido darnos un Solete", apunta aún con emoción.

El proyecto nació en 2022 y desde entonces ha ido ganando adeptos tanto dentro como fuera del municipio. Para Mateo, este Solete tiene un significado especial. "En un pueblo como Betanzos, que te reconozcan la categoría de vinoteca y la labor que hacemos seleccionando vinos distintos y saliéndonos un poquito de lo habitual... siempre es bien recibido", señala con agradecimiento.

La propuesta de Bodega 83

Aunque Bodega 83 es muy reconocida por su potente oferta de vinos, la cocina también juega un papel importante: "Vendemos muy bien las alcachofas, con las que ganamos el concurso de pinchos el año pasado y, también, platos como la parpatana de atún rojo. Nos salimos un poquito de lo habitual de la tortilla de Betanzos", comenta.

Esa búsqueda constante de propuestas diferentes ha atraído a público de los alrededores: "Tenemos muchos clientes que vienen de fuera de Betanzos por el tema de los vinos. También somos distribuidores y es un poquito donde marcamos la diferencia" y añade: "Tenemos más de 200 referencias en el local de muchos orígenes. Me imagino que es lo que ha tenido en cuenta Repsol para darnos el Solete".



En cuanto al ticket medio, Mateo lo tiene claro: "Depende un poco de cómo quieres que sea la experiencia, pero entre 30 y 50 euros por persona es lo que suele costar".

Así, el hecho de que Bodega 83 haya recibido este prestigioso reconocimiento por parte de la Guía Repsol es toda una alegría para un equipo que trabaja cada día para ofrecer el mejor servicio a los clientes que confían en ellos. No dudes en hacerles una visita en horario de miércoles a domingo de 20:00 a 24:00 horas.