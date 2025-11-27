Betanzos (A Coruña) organiza una nueva edición de la Semana del Pincho: locales participantes

Una docena de locales de hostelería de Betanzos participarán en una nueva edición de la Semana del Pincho. La cita tendrá lugar del 28 de noviembre al 7 de diciembre en una acción pensada para potenciar la gastronomía, la hostelería y dinamizar la ciudad.

La Semana del Pincho concluirá con dos premios, uno al mejor pincho y otro al pincho popular. El primero de ellos lo otorgará un jurado que probará durante la próxima semana los pinchos en los diferentes locales participantes. La final tendrá lugar el domingo entre los cinco mejores pinchos.

El premio popular saldrá de los votos emitidos por las personas que durante los próximos días degusten los pinchos en al menos cinco locales y por la app GastroBetanzos. Las personas que participen entrarán en el sorteo de tres experiencias gastronómicas para dos personas en uno de los Restaurantes de la Biosfera; cinco lotes de productos de Coca-Cola y tres premios de 50 euros patrocinados por Quaroni para gastar en los tres primeros locales del ranking de la app GastroBetanzos.

Estos son los establecimientos participantes

En esta edición de la Semana del Pincho participarán Casa do Queixo; Café Lanzós; Café Segundo; café bar Yocri; Mesón Avenida; Cafe Bar Plaza; Restaurante Cho; Restaurante Casanova; Bar Kutako; Vinoteca Versalles; La Travesía Vinos y Adega O Pino.

Los precios de los pinchos podrán variar entre los 2 y los 3 euros. Entre ellos algunas propuestas son un Bocado do País a base de cabeza de cerdo y queso hasta un ”Saquiño Lanzós” de bacalao o un Kausay á Galega con una mezcla de patata, lima, pulpo y pimentón.

También habrá un “Bikini dulce” con queso y pera; “lengua estofada” con patatas; “dulce y salado” con chorizo, queso y miel; un “mini bocadillo” de frutos del mar de pescado, bivalvos y lima; una “teja de langostino”; un pincho de “cabeza de jabalí”; un taco “torresino” y un “nigiri de ventresca” con toque de brasa.