Cañas y cervezas a 1€ en un bar de Riazor, en A Coruña, para ayudar a la lucha contra el cáncer

Cañas y cervezas a 1€ en un local de Riazor, en A Coruña, para ayudar a la lucha contra el cáncer Cedida

El Creedence Rock, un clásico cervecero de las previas del Dépor en la zona de Riazor en A Coruña, organiza por su 7º aniversario un evento solidario para recaudar fondos para la lucha contra el cáncer. De esta manera, los clientes podrán disfrutar de cañas y cervezas Estrella Galicia de botella y artesanas por el precio de un euro cada una.

La cita será el sábado 29 de noviembre en el local situado en el número 32 de la calle Manuel Murguía, con horario de 13:00 a 16:00 horas, al mediodía, y de 19:00 a 01:00 en turno de tarde-noche. No solo tendrán cerveza, para quienes prefieran otras opciones. "También habrá vinos y copas y esperamos que algún refresco. Todo lo que se venda de esos productos irá destinado a la lucha contra el P**O Cáncer", señalan desde la cervecería.

El resto de productos del bar se cobrarán al precio normal y no entrarán en la cantidad donada. "Todos los productos que ofrecemos es porque nuestros proveedores han colaborado con la causa", explican.

Cartel del evento solidario Cedida

La motivación detrás de esta iniciativa es personal, en los últimos meses el Creedence ha perdido a una clienta "muy importante" a causa de un cáncer. Aunque señalan que todos los años llevan a cabo una recogida de fondos para el Banco de Alimentos, el año pasado alcanzaron cerca de 2.000 euros, este año han decidido enfocar su acción solidaria en la lucha contra el cáncer.

Durante la celebración, las pantallas del bar mostrarán en directo la cifra de donaciones a medida que se vayan consumiendo las bebidas. Además, cada 100 euros habrá una celebración. En la barra se colocarán huchas para aquellas personas que quieran hacer una donación adicional, que se contabilizarán a la mañana siguiente. La cifra total de recaudación se dará a conocer el domingo a las 13:30 horas durante el concierto del grupo Clandestinos.

Todo el dinero recaudado será destinado a una asociación que lucha contra el cáncer, cuyo nombre se revelará en el momento de la entrega. "Ya hemos firmado un compromiso con ella", confirman desde el Creedence.