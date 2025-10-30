El local de A Coruña donde no conocer su terraza o sus tostas con tomate sí es un delito

Lito Zas junto a Carmen, justo debajo de la foto de una clienta que lleva acudiendo desde la apertura. Quincemil.

Lo de siempre también funciona. Si 16 años haciendo lo mismo siguen dando sus frutos, es que la fórmula original era la correcta.

Esta afirmación se puede utilizar para describir el servicio de O' Delito, que desde el número 1 de la calle Tabares, sigue haciendo las delicias para desayunar, comer y desconectar de múltiples coruñeses que tienen marcado este lugar como su punto de quedada.

"Llevamos dieciséis años dando desayunos, menús del día y tapas. Ahora es verdad que abrimos de miércoles a domingo, y cerramos a las doce de la noche" explica Lito Zas, su copropietario, en conversación con Quincemil.

Esos dos días de descanso se agradecen en la rutina de su día a día. "Nosotros ya llevamos dos años cerrando el domingo de tarde, lunes y martes. Hemos cambiado un poco para que la gente descanse", reflexiona sobre una de las novedades que la pandemia dejó en su sector y es el cambio de horarios.

La propuesta es sencilla, pero para todos los públicos. "Cuando empieza el mal tiempo empezamos ya con los jueves de cocido, ahora cerraremos unos días por vacaciones pero ya empezaremos con ese plato en jueves que tiene mucho tirón", comenta con orgullo.

Además, "los sábados damos callos. Intentamos variar un poco las cosas, pero sí es verdad que los viernes y los sábados las tapas son un poco más variadas, más elaboradas".

Un público fiel

O' Delito es un lugar de fidelidad. Su clientela ha ido generando un sentimiento de pertenencia, de comunidad, y acude como el que tiene una cita recurrente. "Hay gente que lleva 16 años viniendo a desayunar aquí", dice con orgullo.

Lito ya regentó antes el Dublín, lo que hizo que parte de esa clientela se desplazase hasta este, en su momento, nuevo local. "Y luego está el factor Carmen, la cocinera y mi socia, que llevamos 16 años juntos".

Una terraza que es la envidia

Cuando llega el sol, la terraza del O' Delito es un lugar perfecto para las quedadas. Con la aparición del verano "montamos el quiosco, y es un servicio distinto. Además, nosotros fundamentalmente lo que queremos es que la gente esté tranquila. No queremos follones, queremos tranquilidad. A las doce ya tenemos cerrado", resume.

Aunque pueda parecer un plato un poco más mediterráneo, su desayuno estrella es simple pero eficaz. Las tostas con tomate son la propuesta que presenta una mayor demanda a primera hora de la mañana, para cargar pilas.