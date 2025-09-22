Abre Franky's Burger en A Coruña: el sueño de un colombiano criado en Nueva York

La fiebre por las hamburguesas no termina en A Coruña. Los siguientes en abrir son los de Franky's Burger, un proyecto de Fran Rodríguez, en el que lleva trabajando ocho meses, aunque para el que lleva soñando toda una vida.

Colombiano criado en Nueva York y afincado en A Coruña, sus años de experiencia trabajando en La Gran Manzana le dieron el apodo de Fran a Franky. Fue en los EE.UU donde adquirió sus dotes culinarias, pero fue en Cali donde descubrió su vocación.

"Tuve la suerte de estar rodeado de grandes cocineras. Desde niño me movía entre Cali y Nueva York y cada visita a los restaurantes de mis tías era una lección. Ahí descubrí mi pasión por la cocina", cuenta Fran emocionado.

Trabajó en varios steakhouse neoyorquinos, aunque siempre tuvo claro que quería su propio negocio. En 10 o 12 días hará realidad su sueño con Franky's Burger, ubicado en la calle Pondal, número 1, en la zona de Riazor y a escasos metros de la playa.

El resultado es un local de ambiente relajado, con un concepto de self-service apoyado en tecnología: pedidos a través de QR y recogida en barra.

Con este proyecto ve unidos todas sus pasiones, una de ellas la música. "Soy muy fan de los 80 y 90, una música que ya no se volvió a hacer. Ese espíritu es el que quiero transmitir aquí, un sitio que mezcle buena comida, buena vibra y tranquilidad".

Burgers clásicas, sin artificios

Su carta ofrece un concepto de Smash Burgers, respetando el sabor de una buena carne, que en este caso se trata de "vacuna madurada premium". Además, no les faltan distintos tipos de quesos y bacon, y recetas sencillas que homenajean la tradición. Aunque su menú incluye desde combinaciones básicas hasta la Popper, la hamburguesa completa clásica con lechuga, tomate y cebolla para los más nostálgicos.

Franky' Burger por dentro

Un proyecto personal y familiar

El negocio es también una aventura compartida con su mujer, Alejandra Vélez, con quien trabaja codo con codo. "Lo que me enorgullece no es solo la idea, sino que fue un sueño que plasmé y lo hice con mis propias manos", subraya.

El lema de la hamburguesería lo dice todo: "Muerde el amor". “Cocino con muchísimo cariño y quiero que cada mordisco lo transmita. Para mí, comer aquí no es solo probar una hamburguesa, es sentir la pasión con la que está hecha".