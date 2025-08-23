Dónde comer en A Coruña, según el cocinero Pablo Gallego

"El más moderno de los clásicos o el más clásico de los modernos". Así es el restaurante Pablo Gallego de A Coruña, que abrió en 1998 con una propuesta gastronómica basada en el producto y que, desde entonces, se ha consolidado como un referente en el corazón de la ciudad herculina, muy cerca de María Pita.

La carta de este restaurante ubicado en el número 4 de Capitán Troncoso es "muy corta" y varía con la temporada e incluso el día, dependiendo de los mercados. "Hay que saber lo que estás comiendo. Se confunde lo bueno con lo caro", explica su responsable, que ha conquistado con sus platos a celebridades como Edurne, C. Tangana o Alan Parsons.

Pablo Gallego sale sábado de detrás de los fogones para explicarnos los sitios de A Coruña en los que disfruta de la gastronomía y nos revela sus sitios favoritos para ir a desayunar, a tomar el aperitivo, a comer, a merendar, a cenar y a copear. Unas recomendaciones de lujo del cocinero que ha conquistado a Alberto Chicote, que en Batalla de Restaurantes escogió su pulpo á feira como ganador

Dónde desayunar

Miss Maruja en A Coruña

Pablo Gallego recomienda dos sitios para ir a desayunar. Uno de ellos es El Punto coffee: "Más que desayunar, puedes hacer incluso un brunch antes de ir a la playa e ir comido con sus pasteles y tostas. Tienen calidad y cantidad". Miss Maruja es ya un clásico en la ciudad que ha conquistado el paladar de este cocinero que dice que lo único negativo de este local es que está siempre lleno.

Dónde tomar el aperitivo

Abre Milata Bonita, en A Coruña Quincemil

dCOTE es un lugar idóneo para ir a picar algo. El responsable del restaurante Pablo gallego recomienda sus bikini, así como las gildas y los torreznos, para disfrutar de un aperitivo en un local que gestiona "gente maja". Milata Bonita, abierto desde hace un año en el Mercado de San Agustín, tiene una gran variedad de vermús y latas: "Vale la pena".

Dónde comer

Responsables de La Penela de A Coruña. Quincemil

"Es un clásico. Siempre que voy, no voy solo por la tortilla ni por la carne asada, porque tiene buenos pescados y unas chuletitas de cordero para chuparse los dedos", destaca Pablo Gallego sobre este local ubicado en la céntrica plaza de María Pita desde 1993.

Dónde merendar

Bernardo García, gerente de La Leonesa Quincemil

El mejor jamón de A Coruña se esconde, según Pablo Gallego, en La Leonesa: "Siempre tiro para la Ciudad Vieja. Es la joya de la ciudad, que no conoce nadie". Y para darle un capricho a su niño interior, el cocinero apuesta por Bonilla a la Vista, a donde iba a merendar churros: "Es un clásico".

Dónde cenar

Bacalao a la Brasa en La Escondita. La Escondita

"Hacen el mejor pescado a la brasa de A Coruña". Así de tajante se muestra Pablo Gallego sobre los productos de mar que ofrece este establecimiento que, para él, es un referente a la hora de cocinar el pescado y una parada obligatoria para disfrutar de una buena cena. Y es que la brasa es la especialidad de La Escondita, en la que incluso los postres pasan por la parrilla.

Dónde copear

Cruel Cocktail Bar en A Coruña. Quincemil

Cruel Cocktail Bar: Rúa Franja, 23, 15001 A Coruña

El mejor sitio para terminar la noche según Pablo Gallego es Cruel Cocktail Bar, un pequeño local ubicado en la calle Franja de la ciudad herculina: "Es el tío más profesional en coctelería ahora mismo en A Coruña. Ver trabajar a Adrián da gusto, mi favorito es El Generalísimo".