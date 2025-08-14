Los kebabs llegan a la calle Real de A Coruña

La calle Real de A Coruña tendrá un restaurante turco. A escasos metros de donde abrió Starbucks, que generó una gran expectación con una larga cola el día de su apertura, se ubicará Kapadokya, especializado en la elaboración de dürüm, grill, döner y pizza.

El establecimiento ultima su apertura y esta semana ha sido colocado el rótulo y los carteles con el menú y las tapas. Y es que más allá de la comida turca, será posible optar por otros platos como salchipapas, ensaladas, patatas bravas, alita de pollo o nuggets.

El negocio ya es un viejo conocido de algunos ciudadanos del área de A Coruña, ya que Kapadokya dispone de otros establecimientos en Arteixo. La comida turca llega de esta forma a la calle Real.