La farmacia de la Marina, en A Coruña, se transforma en un local de hostelería

El local de la antigua farmacia de la Marina, que cerró hace escasas semanas, ya tiene ocupación y desde mañana será un nuevo local de restauración.

'Vibra Açai Club' abrirá su segundo establecimiento en este local mañana, tras el éxito del que ya tiene en San Andrés 126, y que apura los últimos ajustes tras unas obras express para modificar el uso de farmacéutico al de hostelería.

En el entorno ya hay más locales de restauración, e incluso heladerías dado su carácter de zona de paseo y disfrute del ocio, en una vista panorámica donde las terrazas están plenamente integradas en el paisaje habitual de la zona.

No obstante, esta propuesta será diferente a las demás, tanto por el estilo como por el "superalimento" que usan de base, que requiere de cierto conocimiento y tiempo para que pueda ser servido en las mejores condiciones.

La farmacia de la Marina cerró por jubilación de su propietaria hace escasas semanas. La alta demanda de locales en esta zona hizo que no pasara desapercibido y rápidamente tenga un nuevo uso.