Jesús Veiga, hostelero en A Coruña, rotundo por el reconocimiento de la Guía Repsol: "Fue un sorpresón"

Pura Manteca, ubicado en Miño (A Coruña), lleva abierto desde 1911 en su localización original: Aldea Chao, 21. Este restaurante es un referente de la cocina tradicional y uno de los más emblemáticos del municipio, por lo que no es de extrañar que la Guía Repsol lo haya distinguido como uno de los Soletes de Verano 2025.

"Estamos muy contentos", dice Jesús Veiga, actual propietario de Pura Manteca. Jesús es hijo de quienes regentaron el local desde 1911 y ahora es él quien está al frente del negocio. Desde Quincemil hemos hablado con él para conocer de primera mano sus impresiones sobre este prestigioso reconocimiento.

Pura Manteca conquista a la Guía Repsol

Pura Manteca, el tradicional restaurante de Miño (A Coruña), ha sido distinguido con uno de los Soletes de Verano 2025 por la Guía Repsol, un reconocimiento que premia esos lugares auténticos, con alma y sabor, que se ganan a todos sus clientes y que son las verdaderas joyas del verano.

"Fue un sorpresón", confiesa Jesús Veiga, actual propietario del local. "Nosotros tenemos un negocio familiar, con una comida tradicional, cinco o seis platos como mucho. Fue una sorpresa grande".

De hecho, cuando recibió la noticia, pensó que se trataba de una broma: "Yo pensé que era un cachondeo", añade entre risas tras la alegría de haber sido reconocido por el buen trabajo de todos los que día a día se esfuerzan por ofrecer un gran servicio.

Pura Manteca es mucho más que un restaurante: es historia de Miño. "Llevamos abiertos desde 1911, empezó como una taberna de aldea". Además, Jesús añade que siempre ha estado situada en la misma ubicación.

Él es hijo de los antiguos propietarios y, además de heredar el negocio, también ha mantenido su espíritu y la tradición que lo hacen tan especial y querido.

Su propuesta es sencilla, pero con carácter. "Almejas a la marinera, callos, ternera asada, jamón vuelta y vuelta con huevos fritos, que es nuestra especialidad", señala. No obstante, no duda en decir que toda persona que visite el local, no puede irse de allí sin probar su ternera asada.

Precisamente la autenticidad que caracteriza a Pura Manteca es lo que le ha llevado a estar "a tope" últimamente: "Este domingo pasado tuvimos casi 90 personas, para nosotros es mucha gente, porque somos pocos", cuenta.

El restaurante no solo ofrece servicio en el local, sino que también prepara comida para llevar. De esta forma, todo aquel que desee probar los ricos manjares de Pura Manteca no se quedará con la espinita en caso de que el establecimiento esté a rebosar.

Así, Pura Manteca ha conseguido la distinción de la Guía Repsol por su honestidad, su historia y por el mimo y cariño de su comida tradicional gallega. "Es una satisfacción y una sorpresa grande", concluye Jesús, agradecido por el reconocimiento.