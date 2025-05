El singular restaurante de A Coruña que enamora a Europa, donde cada plato es diferente

Entrar en el restaurante 55 Pasos es toda una experiencia, y no lo decimos solamente por las 55 escaleras que hay que subir desde la Plaza de María Pita, en dirección a la Ciudad Vieja, para llegar a su puerta (y que, por cierto, dan nombre al local), sino porque ofrece a sus comensales una experiencia gastronómica en todos los sentidos.

Con una carta que cambia prácticamente a diario, adaptándose al producto y al consumidor, acaba de ser seleccionado entre los treinta nuevos restaurantes más destacados de Europa en OAD (Opinionated About Dining), el ránking gastronómico internacional.

Regentado por el cocinero húngaro Balázs Menyhard y la coruñesa nacida en Venezuela, Nataly Rodríguez, este local lleva seis años con sus fogones a viento en popa. Su filosofía es diferente a la que puedes encontrar en cualquier restaurante, y siempre piden que sus clientes acudan a comer sin prisas, con un tiempo mínimo de tres horas. Aquí se viene a "desconectar, a comer y a beber". La libertad en los fogones y los productos del día permiten cambiar la carta constantemente. Uno nunca sabe lo que va a comer cuando reserva la mesa.

"No repetimos botellas de vino durante el mismo servicio en ninguna mesa, porque cada persona tiene gustos distintos y tenemos suficiente bodega como para que cada uno tenga una botella diferente", explica Nataly. Esa misma filosofía la aplican también a la cocina. Aunque han trabajado repetidamente con ciertos productos a lo largo de estos seis años, aseguran que han salido de sus fogones en mil versiones distintas. Siempre apuestan por el producto de temporada, pero dejan claro que no siguen la corriente del kilómetro cero. "No creemos en eso. Creemos que hay que ir a buscar el mejor producto, esté donde esté, con la mejor calidad", apunta la regente.

Los clientes reciben asesoramiento personalizado de Nataly. Cuando le preguntamos cómo es la experiencia que vive el cliente al llegar a 55 Pasos, lo tiene claro: depende de cada persona, pero el objetivo es siempre el mismo, personalizarla al máximo. "Me gusta dedicar tiempo a cada mesa, explicarles toda la carta. Aunque la tenemos escrita en una pizarra, siempre les hablo del origen del producto, cómo lo cocinamos, qué guarnición puede llevar y si hay algún ingrediente que no les gusta", cuenta la hostelera gallega.

En muchos casos, esa presentación inicial se convierte en una larga conversación antes incluso de que el comensal haya tomado una decisión. "Cuando me preguntan '¿qué nos recomiendas?', les digo que pueden pedir toda la carta sin problema, que yo la sirvo encantada. No intento llevar a nadie por un camino concreto. Prefiero escuchar y entender los gustos de cada persona". Si algún producto es más complejo o puede generar dudas, lo aclaran de antemano. Les gusta, dice, "sacar a la gente de su zona de confort", hacer que prueben algo nuevo.

Lo mismo ocurre con el vino, uno de los sellos del restaurante. Trabajan exclusivamente con vinos naturales y manejan unas 400 referencias, aunque ninguna se presenta en carta. "Son pequeños productores que el cliente probablemente no conoce. Si le das la carta, solo vas a abrumarlo". Por eso prefieren iniciar un diálogo. Le preguntan al cliente qué tipo de vino le gusta (blanco, tinto, suave, potente) y a partir de ahí recomiendan. "Si te saco una botella, me encargo de que el precio, la calidad y el placer de beberla estén en equilibrio. No quiero que te asustes cuando llegue la cuenta. Yo lo que quiero es que vuelvas".

En cuanto a los precios, Nataly explica que el ticket medio por persona ronda los 50 euros con el vino incluido. En verano, además, tienen una terraza en la que los coruñeses pueden disfrutar de unas bebidas al aire libre. "Tenemos tantos ingredientes y bebidas que podemos hacer un festival", concluye Nataly.