La parrillada del centro de A Coruña que sobrevivió al apagón general

"Un local abierto a todo el mundo". Así define Lucas Álvarez a la Parrilla Alcume, el restaurante ubicado en el número 44 de la calle Galera. No le falta razón: el pasado lunes 28 de abril, en pleno apagón, el equipo de Quincemil fue recibido con las puertas abiertas para compartir unas tapas en un momento de crisis. Este restaurante familiar, con una esencia muy tradicional, pudo seguir trabajando con cierta "normalidad" durante el mediodía del corte eléctrico, ya que su parrilla funciona con gas.

Quincemil La taberna de la calle Galera de A Coruña que salvó a Quincemil durante el apagón

Mientras toda España se quedaba sin luz, el equipo de Quincemil se lanzó a la calle para informar de lo que estaba sucediendo. No obstante, nuestra redacción se quedó sin electricidad ni internet, por lo que tuvimos que trasladar temporalmente nuestra oficina a las inmediaciones de la calle Galera, tomando prestada la red wifi de la taberna Os Tigres, que se encontraba cerrada.

Sobre las 15:30 horas, cuando el generador que mantenía la conexión de internet operativa dejó de funcionar, el equipo de Quincemil tuvo que recoger sus ordenadores. En ese momento, el personal de Alcume se nos acercó y nos invitó a comer unas tapas de costillas, chorizos y un flan de café como broche final. Un acto solidario que Lucas define así: "Somos vecinos del periódico de toda la vida. Además, es habitual que parte del equipo venga a comer aquí a veces".

Las puertas de Parrillada Alcume llevan 25 años abiertas. De hecho, su gerencia ya va por la segunda generación de la mano de Lucas, quien dio relevo a su padre Fernando. "Continuamos con su legado: las cocinas a la vista, la parrilla en la entrada y el producto siempre a la vista del cliente", explica el joven, que asegura que en su local siempre priman los productos locales.

El nombre del restaurante también tiene su propia historia. Lucas cuenta que fue su padre quien decidió llamarlo Alcume. "Quería que el nombre empezara por A, así que abrió el diccionario por una página al azar, leyó 'alcume' y le gustó tanto el significado en gallego (apodo) que decidió llamarlo así", relata entre risas.

Una parrillada como las de toda la vida

La especialidad está clara, como bien sugiere su nombre: parrillada. Entre ellas, Lucas destaca su amplia variedad de carnes a la brasa. "Trabajamos todas las carnes a la brasa y a la parrilla: churrasco de cerdo y de ternera, pollo, chorizos, carnes al corte, los chuletones, entrecots y chuletas", señala. Todo ello lo ofrecen con una gran relación calidad-precio.

Además de las carnes, triunfan entrantes como los chipirones a la plancha, que se sitúan entre sus best sellers: "Los hacemos con una patatilla cocida y una salsa verde con aceite, ajo y perejil que llevamos preparando desde los inicios del local".

Parilla en Parillada Alcume Quincemil

Cuenta el joven gerente que, como a todo el mundo, el apagón les pilló por sorpresa, sin saber muy bien al principio si se trataba de una incidencia en la zona o de algo general. "Tratamos de tomárnoslo con la mayor naturalidad posible. Sí que es cierto que estábamos preocupados por la mercancía de nuestras neveras si la cosa se alargaba más de un día, pero lo sobrellevamos con la mejor filosofía posible", cuenta Lucas. Como no había electricidad, no pudieron hacer uso de la cocina, pero sí de la parrilla situada en la entrada del local, al lado de la terraza: "Aunque no de forma continuada, porque el humo se nos iba para dentro del local. Así que optamos por servir bebidas y pinchitos".

Para entonces, ya tenían sus postres caseros elaborados, por lo que se vieron con la necesidad de darles salida para que no se estropearan. "Tenemos un flan de queso que triunfa muchísimo y, por supuesto, nuestro flan de café", apunta Lucas.

En cuanto al perfil de cliente, Lucas señala que durante el año la mayoría son coruñeses: "Diría que un 90 % es gente de A Coruña ciudad". En cambio, en verano y en fechas señaladas, la afluencia de turistas (tanto nacionales como internacionales) se dispara: "En esas épocas hay un repunte claro. Al final, somos una parrillada tradicional, de toda la vida, con producto gallego, y a la gente de fuera siempre le llama la atención poder probar algo auténtico de aquí: pulpo, chipirones, carne...", explica. A ello se suma la diversidad de su clientela: "Tenemos un abanico muy amplio. Aquí viene todo tipo de gente", concluye.

Así que ya lo saben: no hace falta esperar a que se repita otro apagón para disfrutar del sabor auténtico de la Parrilla Alcume. Basta con tener hambre... y ganas de volver.