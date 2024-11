La coruñesa María Bazar luchará por ser la mejor promesa de la alta cocina española

La cocina coruñesa sigue de enhorabuena. Tras el éxito cosechado en la Guía Michelín 2025, en esta ocasión ha sido la escuela Le Cordon Bleu de Madrid la que ha reconocido el talento de la ciudad, nominando a María Bazar, alumna del CIFP Paseo das Pontes, a la XIII edición del Premio Promesas de la alta cocina.

Se trata de un certamen que tiene un reciente acento coruñés, ya que Jacobo Diz, también alumno en su momento de la escuela coruñesa y amigo de María, fue el ganador de la anterior edición. "Le conocí cuando empecé a estudiar cocina y ahora es mi mejor amigo. Hemos trabajado y participado en algún concurso juntos y nos compenetramos muy bien. Le admiro mucho tanto en lo personal como en lo profesional", afirma María sobre su compañero.

María Bazar es una de las 50 personas de toda España seleccionadas para participar en la segunda fase del concurso, que consistirá en realizar una vídeo receta de máximo cinco minutos de duración y enviarla antes del 22 de enero. Todos los participantes tendrán unas bases comudas pautadas por el certamen, siendo valorados los vídeos por votos populares y profesionales. Los 10 finalistas serán anunciados en febrero para competir presencialmente en Madrid.

La cocina, su pasión desde muy pequeña

María Bazar Cedida

María tiene ahora mismo 21 años, pero la cocina le gusta desde "muy pequeña", admite. Es algo que le viene de familia, ya que en su casa cocinan todos. "Empecé a ir a clases de cocina con Juan Bautista, un cocinero de Baio al que admiro mucho y del que aprendí sobre todo cocina más tradicional", relata.

Desde hace tres años estudia en el CIFP Paseo das Pontes de A Coruña, donde trabaja con una referente para ella como Beatriz Sotelo, aunque reconoce que "me encantaría formar parte de la escuela (Le Cordon Bleu), pondré todo mi esfuerzo y todas mis ganas para conseguirlo. Estos días estaba un poco nerviosa, porque es una oportunidad que no quería dejar pasar y me hacía especial ilusión".