¿Cuáles son las dos mejores cafeterías de A Coruña para celebrar el día internacional del café?

El café es una bebida muy consumida en España. De media, cada española consume 3,6 tazas de café al día por semana y 2,7 durante el fin de semana. Así se desprende en el informe Hábitos de Consumo de Café en España de la cadena Café & Té. Y es que las propiedades del café son numerosas: es rico en antioxidantes, ayuda al dolor de cabeza, redice el riesgo de padecer diabetes, Párkinson y otras enfermedades... Eso sí, siempre que se tome en su justa medida: 3 o 4 tazas de café al día, según la OMS.

En los últimos años, esta bebida ha ganado popularidad gracias a las redes sociales y a las tiendas de café especializado. Cada vez más ciudadanos se declaran amantes de esta bebida. Y, por lo tanto, también son más exigentes en lo que a la calidad respecta.

Hay infinitas formas de preparar un buen café y ninguna es mejor que otra. Está el de pota, de italiana, de goteo, de cápsula... Todos son válidos, siempre que estén correctamente preparados. La temperatura, la cantidad de café y la grosura del grano son claves a la hora de hacer un buen café.

El 1 de octubre de cada año se celebra el Día Internacional del Café precisamente para poner en valor los beneficios de esta bebida, así como la complejidad de su preparación. Los países que más tradición cafetera tienen son Brasil, Colombia, Etiopía, Honduras y Perú, entre muchos otros. No obstante, eso no significa que en A Coruña no se pueda disfrutar de una deliciosa taza de café.

Son muchos los bares y cafeterías de la ciudad con decenas de clientes que cada día van a tomar su café de primera hora de la mañana convencidos de que es el mejor de la ciudad. Sin embargo, hay establecimientos que, además del reconocimiento de sus clientes, también tienen el visto bueno de The Best Coffee Shops, la entidad que cada año elige a las mejores cafeterías de España.

Waco Coffee

Varios cafés de Waco

Waco Coffee es una de las seis cafeterías de Galicia que aparecieron este 2024 en la lista de mejores cafeterías de España de The Best Coffee Shops. Ubicado en la calle Alameda, este local ofrece un café de especialidad con tonos dulces y una intensidad envidiable.

Tienen cafés de multitud de países, cada uno con toques que los hacen diferentes y únicos. Además, en su carta cuentan con opciones dulces y saladas y ofrecen la oportunidad de tomar un delicioso brunch.

Astro

Willy Gómez preparando una bebida en Astro Café. Picado

En los últimos años, Astro Café se ha convertido en una marca de referencia para los amantes del café de A Coruña. Cuentan con numerosos locales en la ciudad, y aunque todos ellos son para llevar, eso no les hace perder popularidad. Están en San Andrés, Alcalde Marchesi y La Torre.

Tienen numerosas preparaciones en cada tienda y, además, alguna que otra opción dulce y salada para acompañar la bebida. Asimismo, cuentan con una aplicación que permite a los clientes acumular puntos y conseguir suculentos descuentos.

Otras tiendas de especialidad en A Coruña

Tosta del Inzo Coffee (Foto: @inzo_coffe)

Astro y Waco son las tiendas que recoge The Best Coffee Shops, pero hay otras opciones para los amantes del café. Doña Bárbara, Siboney, La Cantera, Veracruz o Inzo Coffee son solo algunas de ellas.

Asimismo, el Día Internacional del Café puede celebrarse en cualquier cafetería de barrio en la que poder compartir unas risas y anécdotas con los habituales del local ¿La prueba de fuego para saber si es un buen café? Que puedas tomarlo sin azúcar.