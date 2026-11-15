Lorbé, en Oleiros (A Coruña), celebrará la Fiesta de la Centolla el próximo 21 de noviembre

El puerto de Lorbé, en el municipio de Oleiros, volverá a convertirse en escenario de una celebración dedicada al marisco. La localidad acogerá el próximo sábado 21 de noviembre la XI Fiesta Gastronómica de la Centolla, una cita en la que este producto será el principal protagonista.

La jornada comenzará a partir de las 13:00 horas y estará organizada por la Cofradía de Pescadores de Lorbé, que prepara una nueva edición de esta fiesta gastronómica vinculada a los productos del mar.

La centolla será el principal reclamo de la celebración, aunque los asistentes también podrán degustar mejillones, otro de los productos presentes en la propuesta gastronómica de este año.

Una gran carpa en el puerto

La organización ha anunciado que la fiesta se desarrollará bajo una gran carpa instalada en el puerto de Lorbé, donde se concentrará la actividad gastronómica.

Además de la degustación prevista durante la jornada, la Cofradía de Pescadores destaca la posibilidad de disfrutar de productos con calidad y origen garantizados en los restaurantes.

La cita alcanzará este año su undécima edición y volverá a reunir en Lorbé a quienes quieran disfrutar de una jornada dedicada a la gastronomía marinera.