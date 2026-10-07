A Coruña tendrá sus propias fiestas del Pilar: esta es la programación completa

Después de las Fiestas del Rosario no terminan los festejos del mes de octubre en la ciudad. La asociación cultural Casa de Aragón, que promueve lazos con Galicia comienza ya a preparar sus tradicionales Fiestas del Pilar en A Coruña. El propio día 12, se celebrará una misa baturra con ofrenda floral a la Virgen. Se trata de un tipo de misa con tintes de folclore en la que las canciones son interpretadas por un grupo de jota vestidos con trajes regionales aragoneses. Tendrá lugar en la iglesia de Santiago de la Ciudad Vieja a las 12:30.

Pero no solo habrá celebración religiosa, sino también musical. El sábado 17 de octubre, la Casa de Aragón junto con la Agrupación Artística e Cultural Semente Nova animarán la tarde, a partir de las 19:00, en el auditorio de La Fábrica en Perillo. Los asistentes podrán disfrutar de música tradicional tanto aragonesa como gallega en un nuevo intercambio entre ambas culturas promovido por la Casa de Aragón. La entrada es libre hasta completar aforo.

La programación de las Fiestas del Pilar promovidas por la Casa de Aragón quedan de la siguiente manera:

Lunes 12 de octubre , 12:30 : misa baturra y ofrenda floral en la Iglesia de Santiago, Cidade Vella

, : y ofrenda floral en la Sábado 17 de octubre, 19:00: encuentro musical con el grupo Semente Nova en el auditorio de La Fábrica en Perillo, Oleiros

Fiestas del Pilar en O Ventorrillo

Además, el barrio coruñés de O Ventorrillo celebrará una nueva edición de sus fiestas del Pilar. Vecinos y visitantes podrán disfrutar durante cuatro días, del 9 al 12 de octubre, de multitud de actos en la calle entre conciertos, verbenas, actividades infantiles, concursos, exhibiciones y actos religiosos.

Viernes 9 de octubre

17:30 horas : cuentacuentos.

: cuentacuentos. 19:00 horas : exposición de armas antiguas y exhibición de lucha con espada.

: exposición de armas antiguas y exhibición de lucha con espada. 20:00 horas : concierto de Os Viqueiras .

: concierto de . 21:00 horas : lectura del pregón a cargo de los vecinos Luis Suárez Santos y Adelaida Pittaluga Albo . A continuación, entrega de premios de los concursos de dibujo y redacción.

: lectura del pregón a cargo de los vecinos y . A continuación, entrega de premios de los concursos de dibujo y redacción. 22:00 horas : verbena con el grupo Claxxon .

: verbena con el . 23:30 horas: sesión de Keys DJ dentro de Son do Vento, durante el descanso de la verbena.

Sábado 10 de octubre

12:00 horas : cuentacuentos infantil.

: cuentacuentos infantil. 13:00 horas : Son do Vento – Revolta Swing , exhibición de swing y lindy hop a cargo de la Asociación Revolta Swing .

: Son do Vento – , exhibición de swing y lindy hop a cargo de la . 13:30 horas : sesión vermú de Son do Vento con Mery.

: sesión vermú de Son do Vento con Mery. 15:00 horas : sesión posvermú y tardeo.

: sesión posvermú y tardeo. 17.00 horas : Talento do Vento , concurso de talentos para menores de hasta 15 años.

: , concurso de talentos para menores de hasta 15 años. 19:30 horas : ofrenda floral a Pucho Boedo en el Centro Cívico de A Silva, con Xurxo Souto y la colaboración de Paco Lodeiro .

: ofrenda floral a en el Centro Cívico de A Silva, con y la colaboración de . 20:00 horas: actuación de música tradicional con Coitelo de Pau .

actuación de música tradicional con . 21:00 horas : homenaje a Pucho Boedo junto a su estatua.

: homenaje a junto a su estatua. 21:30 horas : verbena con la orquesta Los Satélites y actuación de Paco Lodeiro .

: verbena con la orquesta y actuación de . 00:30 horas: sesión de DJ Hugo Mosquera y actuación de DFranco dentro de Son do Vento.

Domingo 11 de octubre

11:00 horas : El Mercado del Viento , mercadillo de artesanos.

: , mercadillo de artesanos. 12:00 horas : clases de taichí.

: clases de taichí. 13:00 horas : actuación de Miña Xoia, de la Asociación Espadana Tradicional , dentro de Son do Vento.

: actuación de de la Asociación , dentro de Son do Vento. 13:30 horas : sesión vermú de Son do Vento con Judith Cundíns .

: sesión vermú de Son do Vento con . 15:00 horas : sesión posvermú y tardeo de Son do Vento con By Kokee .

: sesión posvermú y tardeo de Son do Vento con . 17:00 horas : A Voz do Vento , concurso de karaoke para mayores de 16 años.

: , concurso de karaoke para mayores de 16 años. 20:00 horas : concierto de Señales de Fatiga .

: concierto de . 21:00 horas : concierto de Os Piñeiros .

: concierto de . 23:00 horas: concierto de Clandestinos.

Lunes 12 de octubre