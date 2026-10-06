Imagen de las agrupaciones locales que forman parte del cartel del año 2026. Concello de Lugo.

El mal tiempo obliga a modificar la programación de este martes del San Froilán de Lugo

El Ayuntamiento de Lugo ha introducido cambios en la programación del San Froilán prevista para esta tarde debido a las condiciones meteorológicas adversas previstas para las próximas horas. Las modificaciones afectan principalmente a las actividades al aire libre, mientras que se mantienen las propuestas programadas en espacios cubiertos.

Una de las principales novedades es el aplazamiento del concierto de Los Satélites, que estaba previsto para esta tarde. La actuación se celebrará finalmente el martes 13 de octubre a las 20:00 horas en la Praza Maior.

También quedan cancelados los pasarrúas previstos para esta jornada, que serán reprogramados para otros días del San Froilán. El Concello informará de las nuevas fechas de estas actividades.

Por el contrario, se mantienen las propuestas que se desarrollan a cubierto. Entre ellas se encuentra el Escenario Zanfona, en la Praza de Santa María, así como el concierto "Parabéns para nós!", que tendrá lugar en el Patio del Edificio Administrativo del Concello.

La programación musical de la Praza da Horta do Seminario también se mantiene, con las actuaciones de 9Louro y The Rapants previstas para esta tarde.