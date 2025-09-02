La Fiesta de la Empanada de Carral (A Coruña) celebra su 50 aniversario: programación completa

Carral celebra este jueves 4 de septiembre su tradicional Fiesta de la Empanada, uno de los productos más representativos del municipio junto al pan. El evento, que este 2025 celebra su 50 aniversario, contará con la participación de las panaderías Mercedes, Pedro Fernández, Cañás y Da Cunha.

La cita gastronómica, una de las más importantes en el área de A Coruña, ha sido presentada este martes en Carral con un objetivo claro: llegar a las 12.000 raciones vendidas en la edición del año pasado. El alcalde, Javier Gestal, las concejalas del equipo de Gobierno y representantes de las panaderías que estarán en la fiesta participaron hoy en el acto.

Precisamente, Gestal destacó que esta cita gastronómica tiene un gran arraigo y tradición en la comarca: "Eso es algo que le debemos a los panaderos, que con su esfuerzo siguen haciendo de la Fiesta de la Empanada una cita ineludible que pone el broche final a las fiestas del verano".

Programación completa

Las personas que acudan a la Fiesta de la Empanada podrán disfrutar de varias variedades elaboradas con la mejor materia prima. Las raciones de empanada de bonito, bacalao y pollo costarán 5 euros, mientras que las de zamburiñas, pulpo y bacalao con pasas tendrán un precio de 7 euros.

Unos productos exquisitos que las personas que se acerquen a la fiesta podrán degustar mientras disfrutan de la programación musical, que es la siguiente:

Faíscas da Pontagra , a las 18:30 horas

, a las 18:30 horas Arnela , a las 19:30 horas

, a las 19:30 horas Xacarandaina a las 20:30 horas

La música continuará por la noche, desde las 22:00 horas, de la mano de Los Satélites y Cinema, que actúan en el marco de las Festas do Socorro de Carral, que empiezan este jueves y continúan hasta el lunes 8 de septiembre. Esta es la programación:

Jueves 4 de septiembre – Festa da Empanada

22:00 horas: Gran verbena con Los Satélites y Cinema

Viernes 5 de septiembre

14:30 horas: Sesión vermú con Unión y Fuerza

22:00 horas: Gran verbena con París de Noia y Unión y Fuerza

Sábado 6 de septiembre

14:30 horas: Gran premio de carrilanas en Cañás

22:00 horas: Gran verbena con La Banda de Ayer, Quinkillada y Drugos. Actuación de Os Vagalumes

Domingo 7 de septiembre

Gran verbena con Grupo Bomba, TAAO y 9Louro

Lunes 8 de septiembre