Coti levanta A Coruña y pone su sello en las fiestas de María Pita

Las fiestas de María Pita siguen avanzando en su cartel. Los fan de Coti han podido disfrutar esta noche de un concierto muy completo del artista argentino.

El cantautor interpretó la mayoría de sus canciones más conocidas, para delicia de todos los que con antelación guardaron incluso sitio en primera fila para poder estar lo más cerca de su ídolo.

Interactuando en diferentes ocasiones con el público, al cantautor se le vio muy cómodo sobre el escenario coruñés, algo que trasladó a su actuación.

"Antes que ver el sol" o "Nada fue un error" retumbaron en pleno María Pita, con una buena acústica y haciendo las delicias de los coruñeses, que disfrutaron hasta el último segundo de la actuación.