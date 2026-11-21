Paisaje de Navia de Suarna (imagen mejorada con IA) Concello de Navia de Suarna

El pueblo más bonito de España para recorrer a pie y visitar su castillo del siglo XI: ideal para una escapada

Galicia cuenta con municipios que son una auténtica maravilla para descubrir y perderse entre sus calles de piedra, con paisajes que quitan el hipo y que han sido testigo de siglos y siglos de historia.

A Proba, parroquia de Navia de Suarna (Lugo), es una de esas localidades medievales de Galicia que destacan por su gran encanto y por sus dos elementos patrimoniales que muestran su importancia: un puente medieval y el castillo de los Altamira.

Su castillo y puente medieval

Castillo de A Proba de Navia de Suarna (Lugo) turismo.gal

A Proba de Navia de Suarna conserva dos de sus principales símbolos históricos: el Castillo de los Altamira y el puente medieval, conocido como Ponte Vella. Ambos reflejan la importancia que tuvo esta localidad durante la Edad Media.

El castillo, situado sobre un promontorio rocoso que domina el pueblo, aparece documentado por primera vez en el año 1037. "La primera mención documental al castillo es la donación que don Rodrigo Gutiérrez hace de él a su esposa en el año 1037", indican desde el concello de Navia de Suarna.

Tras sufrir importantes daños durante la Revuelta Irmandiña de 1467, fue reconstruido por los condes de Altamira. "En el pasado siglo, el sacerdote asturiano Manuel López Ernesto, entonces párroco en Navia, adquiere el castillo. Lo reforma prácticamente por completo y le cambió la fisonomía para hacer dentro siete viviendas para sus herederos", explican.

Muy cerca de él se encuentra la Ponte Vella, un puente medieval de un solo arco apuntado y pavimentado de pizarra. Aunque la tradición popular lo relaciona con la época romana, su construcción actual es medieval.

A Ponte Vella de A Proba de Navia de Suarna (Lugo) Shutterstock

El conjunto, situado junto al río Navia, destaca tanto por su valor histórico como por el entorno natural que lo rodea, siendo A Proba una de las visitas más especiales e imprescindibles de Navia de Suarna.

Ideal para recorrer a pie

Iglesia Santa María de Rao, en Navia de Suarna (Lugo) Concello de Navia de Suarna

Navia de Suarna, en su conjunto, es un destino ideal para disfrutar del otoño, gracias a su increíble entorno natural en Os Ancares, declarada Reserva de la Biosfera por la UNESCO, y a su riqueza histórica y cultural a orillas del río Navia.

Si buscas una escapada donde la naturaleza y la tranquilidad sean los protagonistas, sin duda tienes que visitar esta localidad rodeada de bosques y montañas. En otoño su paisaje se llena de diversos colores, creando una estampa súper especial y digna de observar.

El municipio cuenta con un importante patrimonio histórico y cultural. En sus tierras se conservan restos de antiguos asentamientos, como mámoas, dólmenes y castros, que muestran la presencia humana desde tiempos prehistóricos. También destacan las iglesias, capillas y casas señoriales repartidas por sus parroquias.

Algo muy destacable de Navia de Suarna es la conservación de sus construcciones populares. En algunas aldeas todavía pueden encontrarse pallozas, molinos, palomares y cortíns, antiguos recintos de piedra construidos para proteger las colmenas de los animales.