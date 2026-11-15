La fortaleza está vinculada a la casa de los Andrade Turismo de Galicia

La aldea de 4 habitantes con un castillo medieval del siglo XII levantado sobre una roca a 400 metros de altitud

Sobre una roca a 400 metros de altitud se alzan las ruinas de una antigua fortaleza medieval, el Castillo de Naraío, considerada como Bien de Interés Cultural (BIC) desde el año 1994.

En concreto, la edificación se sitúa en una pequeña aldea de Castelo, de apenas 4 habitantes, perteneciente al municipio de San Sadurniño (A Coruña), sobre un empinado promontorio rocoso.

Una joya medieval desconocida

Castillo de Naraío. César Galdo

El Castillo de Naraío es una de las joyas menos conocidas de la arquitectura medieval militar en Galicia. Estudios recientes de la Universidade da Coruña (UDC) sitúan la construcción de la fortaleza antes de lo que se pensaba: en el siglo XII.

Con ello, la institución pública adelantó dos siglos la fecha de inicio de la obra, aunque continúa siendo una verdadera incógnita sobre quién ordenó construir la fortificación o cuál fue su finalidad exacta.

La historia local sugiere que el Castillo de Naraío pudo haber pertenecido a la familia Piñeiro. Sin embargo, les fue arrebatado por el rey Pedro a favor de los señores de Andrade en torno al año 1364.

En este sentido, la propiedad estuvo en manos de Fernán Pérez de Andrade 'O Boo', noble caballero del siglo XIV.

La fortaleza también albergó en su interior una cárcel y fue escenario de la primera Revuelta Irmandiña de 1431, el primer gran levantamiento popular y antiseñorial en Galicia durante la Baja Edad Media.

Primero se ejecutó contra Nuno Freire de Andrade 'O Mao' y más tarde, contra Fernán Pérez de Andrade 'O Mozo', pero fracasó. El ejército de Alonso de Lanzós, primo de Andrade, derribó la fortificación que más tarde fue reconstruida por los revolucionarios.

El castillo en la actualidad

El abandono del Castillo de Naraío tuvo lugar a principios del siglo XVII. La estructura fue utilizada como cantera, pero, a pesar del proceso de desmantelamiento, excavaciones recientes encontraron elementos de la época, como cerámicas y monedas.

Hoy, se conservan algunas torres escalonadas, sin la parte superior. La torre del homenaje, de planta cuadrada y ubicada en el centro del patio de armas, conserva alguna bóveda, donde se sitúa el aljibe.

"Los restos de las murallas aparecen en dos niveles, con las puertas de acceso formadas por arcos de medio punto e interesantes pasadizos abovedados", explica Turismo de Galicia.

Gracias a las obras de mejora ejecutadas en 2019, vecinos y visitantes pueden acceder al patio de armas y subir al punto más alto de la torre del homenaje para disfrutar de las vistas del valle.

¿Cómo llegar?

El Castillo de Naraío se alza sobre un promontorio rocoso a 400 metros de altitud. Para llegar, basta con tomar la autovía Ferrol-Vilalba (AG-64) hasta As Cancelas y, después, girar a la derecha para continuar por un camino asfaltado hasta la fortaleza.

El trayecto es de unos 10 kilómetros desde San Sadurniño. Desde A Coruña, el viaje tiene una duración estimada de 50 minutos por la AP-9.