Esta es la mejor ruta para coger castañas gratis este otoño 2026 a menos de 30 minutos de la ciudad

El senderismo es uno de los deportes más accesibles que existen: no solo no requiere conocimientos técnicos avanzados, sino que tampoco exige una gran inversión económica para empezar.

En Galicia existen infinidad de rutas para todos los niveles, tanto para quienes llevan toda la vida recorriendo la montaña como para aquellos que han aprovechado la vuelta a la rutina para ponerse en forma.

Una ruta de 5,6 km ideal para este otoño

Ahora que el otoño ya está plenamente instalado, hay una ruta perfecta para disfrutar de un agradable paseo por la naturaleza y, además, recoger castañas de forma totalmente gratuita.

La Ruta do Rego Callou, en Bergondo (A Coruña), es un sencillo recorrido de aproximadamente 5,6 kilómetros (2,8 lineales), con un desnivel total de 70 metros, por lo que resulta apto para principiantes e incluso niños.

El Área Recreativa de Miodelo es el punto de inicio de la Ruta do Rego Callou. El sendero bordea el Rego dá Xaralleira y atraviesa un túnel de hormigón que conduce hasta la carretera CP-0801.

Será precisamente en este punto donde se podrán recoger las castañas, ya que la zona cuenta con varios castañares. Los frutos caen al suelo durante esta época del año y pueden recogerse de forma totalmente gratuita.

Tras caminar 500 metros por asfalto, un puente de madera ayuda al visitante a cruzar el Rego de Callou. Después de unos 200 metros aparece en escena el Muíño da Serra, cuya construcción se remonta al año 1752. Se trata del único molino conservado de los tres que existieron en el siglo XVIII en la zona.

Para terminar, la ruta conduce a una arboleda de sauces que forma un túnel natural que acompañará hasta el final del recorrido.

Cómo llegar al inicio de la ruta

El inicio de la Ruta do Rego Callou se encuentra en el Área Recreativa de Miodelo. Desde A Coruña, basta con tomar la AP-9 o la carretera nacional N-VI y seguir las siguientes coordenadas GPS: 43.2847579,-8.2436464,15.

En el lugar hay un amplio aparcamiento, por lo que no suele haber problemas para encontrar sitio donde estacionar. "Ruta corta, pero muy bonita y tranquila. Vegetación y silencio", se puede leer en Google.

Fran señala que es un sitio precioso, muy bien comunicado y señalizado, totalmente recomendable para disfrutar en familia. Eva, por su parte, agrega el siguiente comentario:

"Una ruta muy sencilla y tranquila por el medio del bosque. Se recomienda el uso de calzado apto para senderismo, ya que hay zonas que tienen bastante acumulación de barro durante prácticamente todo el año".