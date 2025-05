Nueva ruta de los Trenes Turísticos de Galicia: recorrido ideal por los faros y acantilados más salvajes

El norte de Galicia es un lugar ideal para vivir una experiencia magnífica repleta de paisajes y la naturaleza más salvaje. Historia, cultura, paisajes, gastronomía... son solo algunos de los aspectos de los que se puede presumir en las Rías Altas. Por ello, Renfe abre el plazo de inscripción de una nueva ruta de sus Trenes Turísticos de Galicia 2025 para que todo aquel interesado tenga la oportunidad de disfrutar de los faros más emblemáticos del norte, así como de los miradores y los acantilados más espectaculares con unas vistas impresionantes.

Shutterstock Los acantilados más espectaculares de Galicia

Llega la 'Ruta dos Faros', un recorrido que promete no dejar a nadie indiferente y que destaca por la belleza de los paisajes que se van a visitar. Se recorrerá gran parte de la costa de las Rías Altas, así que si eres amante del mar, no dudes en hacerte con tu billete lo antes posible.

Tren de la Ruta de los Faros

Llega la segunda ruta de los Trenes Turísticos de Galicia 2025. Tras haberse completado la 'Ruta de la Camelia en Flor llega el turno de la exitosa e increíble 'Ruta dos Faros'. Los días de salida para poder vivir esta experiencia serán el 7 de junio, el 5 y 19 de julio, el 2 y 30 de agosto, y el 6 de septiembre. Y, lo mejor de todo, es que los billetes ya están a la venta.

La Ruta de los Faros es un itinerario turístico que recorre algunos de los paisajes más espectaculares del norte de Galicia. Llegarás al punto más septentrional de la Península Ibérica, ofreciendo paradas en lugares emblemáticos como el Cabo Ortegal y el mirador de Vixía Herbeira, desde donde se pueden contemplar los acantilados más altos de Europa.

A lo largo del recorrido, también se visita el Santuario de Santo André de Teixido, un lugar de gran valor cultural y religioso, así como el Cabo de Estaca de Bares, considerado el punto más al norte de la península. La ruta continúa hacia la villa de Viveiro (Lugo), donde es posible disfrutar de las vistas de las rías de Viveiro y O Barqueiro.

En el trayecto de regreso, la ruta termina con una parada en los acantilados de Loiba, conocidos por sus paisajes espectaculares y por contar con uno de los bancos más fotografiados del mundo, situado frente al mar.

El precio por persona para la 'Ruta dos Faros' es de 45 euros para adultos y de 20 euros para niños menores de 14 años. Los menores de 4 años que no ocupen plaza pueden viajar gratis. Los grupos de 10 o más adultos cuentan con un descuento del 15%. No tardes en comprar tus billetes. Se pueden anular hasta 24 horas antes de la hora de salida prevista para el tren, con una deducción del 15%. No admite cambios.

A continuación, te presentamos el itinerario completo y todas las actividades incluidas dentro de la excursión en tren 'Ruta dos Faros':

A las 08:10 horas : (opcional). Acercamiento gratuito en autobús desde A Coruña hasta Ferrol para los viajeros que así lo deseen. Debes presentarte en el exterior de la estación de ferrocarril de A Coruña (en la marquesina de parada de bus)

: (opcional). Acercamiento gratuito en autobús desde A Coruña hasta Ferrol para los viajeros que así lo deseen. Debes presentarte en el exterior de la estación de ferrocarril de A Coruña (en la marquesina de parada de bus) 09:12 horas : inicio de la ruta turística. Salida del tren de la estación de Ferrol.

: inicio de la ruta turística. Salida del tren de la estación de Ferrol. Llegada a la estación de Ponte Mera, desde donde los viajeros realizarán la visita en bus al faro de Cabo Ortegal

Continuación de la visita por la Serra da Capelada con parada en el mirador de Vixia Herbeira y visita de Santo André do Teixido

Traslado hasta Ortigueira

Trayecto en tren Ortigueira - Viveiro

Tiempo libre para almuerzo (no incluido) en Viveiro

Visita a pie de Viveiro

Traslado a Estaca de Bares para visitar su faro, punto más septentrional de la Península Ibérica

Visita a los acantilados de Loiba

Visita a los acantilados de Loiba 19:30 horas : fin de viaje en Loiba y regreso en autobús

: fin de viaje en Loiba y regreso en autobús 21:15 horas : llegada a Ferrol

: llegada a Ferrol 22:00 horas: (opcional). Regreso de acercamiento de Ferrol a A Coruña

Calendario de los trenes turísticos de Galicia 2025

Renfe ha anunciado ya el calendario completo de los trenes turísticos de Galicia 2025. Serán 13 rutas, con 33 salidas entre los meses de marzo y octubre. Como novedad, se recuperan los viajes por la Ribeira Sacra. Para este año se han designado más de 2.500 plazas en los trenes turísticos, con una duración de una jornada. Este es el calendario completo para 2025: