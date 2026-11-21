Vista de la Casa Barrié en la Avenida de Linares Rivas de A Coruña Nuria Prieto

Coruña Secreta: la muerte que cambió el desarrollo de la Casa Barrié

En A Coruña hay un edificio que, visto desde fuera, recuerda al Banco Pastor. Es la Casa Barrié, situada entre la plaza de Vigo y Linares Rivas, y una de las primeras construcciones de hormigón de la ciudad.

Sus autores fueron finalmente Antonio Tenreiro y Peregrín Estellés y Estellés, los mismos arquitectos que levantaron el primer rascacielos de España, la sede bancaria que todavía sigue en los Cantones. Pero ellos no fueron los primeros encargados de la obra.

Este edificio se encomendó a principios del siglo XX, en torno al año 1916, a Leoncio Bescansa.

Ya el planteamiento inicial proponía un edificio de grandes dimensiones, que destacaría sobre el resto de la manzana para sumarse a las tendencias europeas aumentando la escala de las construcciones.

La Casa Barrié en 1929 vista desde la Plaza de Vigo Archivo

Sin embargo, el destino quiso que sus autores fueran otros.

La arquitecta Nuria Prieto, que conoce bien el edificio ya que realizó aquí una reforma, explica que "cuando Bescansa estaba haciendo la obra, se produce un siniestro con la caída de un forjado que acaba matando a una persona".

Este dramático suceso sume a Bescansa en una depresión y por ello acaba dejando la obra.

El forjado que utilizó ya era de hormigón, en uno de los primeros edificios de la ciudad que utilizaba este material puntero. Pero la manera en la que se montó en un primer momento no era una estructura sólida, lo que facilitó el siniestro.

Cuando Tenreiro y Estellés cogen el proyecto, mantienen este material que ya estaban utilizando para erigir el Banco Pastor.

Ambos formados en la Escuela de Chicago, dominan mejor su uso y reciben el encargo de Pedro Barrié de la Maza de levantar este edificio de viviendas.

"El Banco Pastor sirve de aprendizaje para la Casa Barrié y la Casa para el Banco", resume la arquitecta.

El gemelo de la Casa Barrié

Compartiendo arquitectos y el mismo momento histórico, en ambos edificios se pueden observar similitudes como una fachada parecida, aunque difieren en los materiales utilizados.

En este sentido, la Casa Barrié cuenta con "toques eclécticos como decoraciones bajo las ventanas y unos capiteles impostados debajo de la cornisa".

Fachadas de la Casa Barrié y del Banco Pastor. Nuria Prieto y Turismo de Galicia

Y aunque el edificio guarda muchos parecidos con el Banco Pastor, el verdadero gemelo de la Casa Barrié está en frente, en la esquina contraria.

Prieto señala que ambos inmuebles comparten características como "una cúpula o una formalización volumétrica parecida". Este edificio también fue diseñado por Tenreiro y Estellés y data de la misma época dando lugar a dos obras que se erigieron prácticamente al unísono.

Este "tiene una fragmentación de planos en la parte superior que casi parece futurista", señala la arquitecta.

Volviendo a la Casa Bariré, en su parte superior se pueden ver buhardillas monumentales, de estilo afrancesado. La influencia vino de la mujer de Tenreiro, natural de Francia, lo que hizo que el arquitecto frecuentara el país galo en sus viajes.

Esta corriente francesa comenzó a introducirse en la ciudad de la mano de arquitectos como él, inspirados por el estilo de París del barón Haussmann y que dio lugar a la imagen típica de la ciudad que conocemos hoy en día.

"Es lo que se llama fachada-muro, que busca envolver con grandes volúmenes las manzanas nuevas de las ciudades", comenta Prieto.

En A Coruña esta idea se replica en el Ensanche con la pretensión de crear una "armonía compositiva muy homogénea".

A diferencia de los edificios parisinos, la vanguardia entró también en el interior de los inmuebles, con una "organización contemporánea y coetánea a sus planteamientos".

Sin embargo, no todas las construcciones de su zona siguieron la misma corriente que la Casa Barrié debido a cambios en las ordenanzas y mejoras que se fueron introduciendo con los años, aunque esta ya forma parte del paisaje urbano de la ciudad como uno de sus edificios más icónicos.