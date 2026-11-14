Coruña Secreta: el puente milenario del río Monelos que permanece oculto en este barrio

Hubo un tiempo en el que A Coruña contaba con su propio río a cielo abierto que recorría varios de sus barrios: el río Monelos. Durante siglos sirvió de fuente de vida para muchos vecinos, pero durante la segunda mitad del siglo XX fue perdiendo gran parte de su espacio. Esto, sumado al importante proceso de urbanización que vivió la ciudad, terminó con la canalización del río bajo tierra y su inclusión en el sistema de alcantarillado de la urbe.

Prueba de esa convivencia entre la ciudad y el río es el puente de la avenida de Oza, por debajo de él discurren sus aguas. En la actualidad, se encuentra integrado como parte de la vía y por él transitan tanto peatones como vehículos, aunque sigue recordando al antiguo puente de la Gaiteira, destruido en los años 60 para el encauzamiento del río y que se situaba a 100 metros del anterior.

Sin embargo, existe otro puente poco conocido para las generaciones jóvenes y que se mantiene vivo en la memoria de los mayores de uno de los barrios de la ciudad. Hablamos del Puente de Monelos, que, a diferencia del de la Gaiteira, no fue destruido. Simplemente fue sepultado a finales de los años 60, por lo que, su estructura se conserva prácticamente intacta bajo tierra.

Y es que, en la actualidad, se encuentra enterrado y forma parte del colector de saneamiento situado en la confluencia de la avenida de Monelos, calle Salvador de Madariaga y la calle Caballeros. Sobre él, en una glorieta, se sitúa una escultura, obra del artista coruñés Manuel Ferreiro, que desde el año 2010 recuerda la presencia del río en la zona, ahora oculto bajo las calles.

Un puente milenario

De hecho, en el documental 'Esquece Monelos' (2016) que trata sobre el olvido de la ciudad hacia al río, sus autores descienden por el alcantarillado coruñés para mostrar el puente, recogiendo algunas de las imágenes más recientes que se conservan de él en la actualidad.

El proyecto Monelos River Revival de la Universidade da Coruña recoge como referencia documental más antigua sobre este puente el 27 de agosto de 1554, cuando se notifica la necesidad de repararlo tras la caída de parte de su estructura. Se trata de un pequeño puente de piedra que tuvo una gran importancia para la ciudad, ya que por él pasaba el Camino Nuevo hacia Santiago, gracias a la transformación de la red viaria iniciada con los caminos reales promovidos por el Real Decreto de 1761.

Pero, ¿cómo era aquel puente? El trabajo de investigación sobre los elementos de patrimonio histórico del río Monelos realizado por la ingeniera de caminos Amal Nnechachi Bounous en colaboración con el doctor en historia del Arte Daniel Lucas Teijeiro Mosquera, dentro de este proyecto, recoge que gracias a varias descripciones conservadas del siglo XIX se puede conocer cómo era el puente. Este contaba con tres vanos, estaba adintelado y tenía dos tajamares en sentido ascendente, tal y como representó el arquitecto municipal José María Noya y Vaamonde en 1847.

Precisamente, en el artículo 'La historia del río Monelos como servicio ecosistémico cultural' publicado por la Universidad da Coruña, se recoge que el puente fue ampliado en el año 1847.

Hoy, en la superficie apenas quedan indicios de este puente que durante tantos siglos conectó A Coruña con el exterior. Sobre él se encuentra una glorieta por la que cada día circulan miles de vehículos y que recuerda al río que una vez acompañó a generaciones de coruñeses y, que aunque ya no se vean, siguen formando parte de la ciudad en silencio, bajo sus calles,