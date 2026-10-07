Algunos de los planes que se pueden hacer con niños en interiores Cedida

Planes con niños en A Coruña para disfrutar también en los días de lluvia

Las familias coruñesas conocen bien algunos de los planes que permiten escapar del mal tiempo. Los Museos Científicos Coruñeses o el Aquarium Finisterrae son algunos de los clásicos que funcionan prácticamente siempre, pero las posibilidades para pasar una tarde bajo techo con niños van mucho más allá.

Cambiar el sofá por un rocódromo, saltar entre camas elásticas, participar en una batalla de láser tag, conducir un kart, pintar sin miedo a mancharse o descubrir qué ocurre entre bastidores en Riazor son algunas de las alternativas.

Pintar, experimentar y, sobre todo, mancharse

Pintar sin preocuparse por las salpicaduras tiene un lugar propio en Mancharte, la primera splatter room de A Coruña. Se encuentra en la calle San Luís, 52, y está concebida como un espacio creativo en el que experimentar sin necesidad de saber pintar.

La actividad está abierta tanto a adultos como a niños desde los cuatro años. Sobre el lienzo pueden probarse técnicas como el péndulo, la mesa giratoria, los fluidos o el arte libre, con la idea de experimentar sin buscar necesariamente un resultado perfecto.

Mancharte organiza sesiones individuales, para dos personas, cumpleaños y actividades para grupos. Abre de miércoles a domingo, de 11:30 a 21:00 horas.

Escalar en Hangar 4

Para los pequeños con ganas de movimiento, una posibilidad es probar la escalada. Hangar 4, situado en la calle Madame Curie, 2-4, en el polígono de A Grela, cuenta con más de 1.500 metros cuadrados de instalaciones y alrededor de 730 metros cuadrados escalables.

El centro dispone de zonas diferenciadas de búlder, escalada con cuerda y autoaseguradores, además de 17 líneas de cuerda. A ello se suman una zona de entrenamiento de 200 metros cuadrados, un MoonBoard inclinado a 35 grados y actividades como bautismos de escalada, cursos de iniciación al búlder o clases de yoga.

Los niños pueden escalar a partir de los seis años. Los menores de hasta 16 deben permanecer acompañados por un adulto, que puede supervisar a un máximo de dos niños. Si el adulto únicamente acompaña y no escala, no necesita adquirir una entrada de día.

Hangar 4 abre de lunes a viernes de 10:30 a 22:00 horas y los sábados y domingos de 10:00 a 20:00 horas. El espacio dispone también de cafetería.

Una batalla de láser tag en Alvedro

Otra alternativa para grupos de niños algo mayores, a partir de los 10 años, está en Loita Tag, en Alvedro. La propuesta traslada las dinámicas de los videojuegos a un escenario físico a través del láser tag, un juego por equipos en el que los participantes deben completar diferentes misiones.

Los jugadores se distribuyen en dos equipos y los monitores explican las pruebas antes de comenzar. Las partidas no consisten únicamente en disparar al equipo contrario, sino que incorporan distintas misiones dependiendo de la modalidad escogida y de la experiencia de los participantes. Las sesiones pueden durar una o dos horas.

Cuando participan menores de 14 años, debe jugar al menos un adulto con el grupo, que será responsable tanto de los niños como del equipo utilizado.

Saltos y deportes freestyle en Ongravity

Quienes prefieran pasar la tarde saltando tienen otra opción en Ongravity, el centro de freestyle indoor situado en Marineda City.

Sus instalaciones permiten practicar diferentes deportes urbanos y acrobáticos y cuentan con doble bowl, megaramp y elementos de street. Uno de sus principales atractivos para los niños es el trampolín park, equipado con airbags, walltramp, camas freestyle y olímpicas y zona de tumbling. El centro dispone incluso de un simulador para practicar y perfeccionar la técnica de esquí.

Los más pequeños tienen además una zona Jumping y espacios adaptados para iniciarse en las diferentes disciplinas freestyle. Los menores de ocho años deben acceder acompañados por un adulto, mientras que a partir de esa edad pueden disfrutar de las actividades por su cuenta.

Una tarde de juegos en Lolandia

Para los más pequeños, Lolandia ofrece más de 600 metros cuadrados dedicados al ocio infantil en la planta baja del centro comercial Los Rosales.

El espacio reúne casitas, parques de bolas con toboganes, zonas de construcción, maquetas de juegos, pequeños vehículos que se desplazan mediante la inercia y un área deportiva. También dispone de discoteca con pantalla de baile, juegos interactivos y animación.

Existe además una zona específica para los niños de menor edad, equipada, entre otros elementos, con un pequeño tobogán.

Lolandia abre de lunes a viernes de 16:30 a 21:00 horas. Los sábados funciona de 11:00 a 14:00 y de 16:30 a 21:00 horas.

Conocer Riazor desde dentro

Un día de lluvia también puede servir para descubrir uno de los lugares más reconocibles de A Coruña desde una perspectiva diferente. El Dépor Museo & Tour permite recorrer el Estadio Abanca-Riazor y acercarse a la historia del Deportivo.

El museo está distribuido en tres espacios -Sala Blanca, Sala Dorada y Sala Azul- y reúne más de 250 piezas, además de contenidos interactivos y audiovisuales sobre el pasado, el presente y la identidad del club.

La experiencia no termina en las vitrinas. El recorrido permite acceder a algunos de los espacios que utilizan jugadores y jugadoras durante los partidos, desde los vestuarios y la sala de prensa hasta la salida al terreno de juego. El museo forma parte de la red de Centros Museísticos de Galicia.

Una carrera de karts sin salir de Marineda

Los aficionados al motor pueden encontrar otro plan a cubierto en el karting de Marineda City. Los niños y jóvenes pueden conducir los karts júnior a partir de 1,30 metros de altura y hasta los 13 años, mientras que desde los 14 pueden utilizar los modelos para adultos.

También existen karts biplaza que permiten a un adulto mayor de 18 años conducir acompañado por un niño desde los tres años y hasta que alcance 1,30 metros de altura.

Las tarifas generales parten de los 20 euros por una carrera. El pack de dos cuesta 38 euros y el de tres, 54 euros.