A Coruña abre el plazo para inscribirse como figurante en la Cabalgata de Reyes

El Ayuntamiento de A Coruña abrió este martes el plazo para que los más pequeños puedan inscribirse como figurantes en la Cabalgata de Reyes, una de las citas más esperadas del calendario navideño.

La convocatoria está dirigida a menores de entre 7 y 11 años, cumplidos a 31 de diciembre de 2025, que deseen participar en el desfile que recorrerá la ciudad el próximo 5 de enero.

El gobierno municipal pone a disposición un máximo de 220 plazas, una cifra que podrá variar ligeramente según las necesidades finales de organización.

El plazo de solicitud permanecerá abierto desde las 9:00 horas de este martes 9 hasta las 14.00 horas del jueves 11 de diciembre.

Las inscripciones deberán realizarse exclusivamente a través del formulario habilitado en la página web municipal. El 15 de diciembre se celebrará el sorteo público para adjudicar las plazas, y ese mismo día se publicará también el listado completo de solicitantes.

Los menores seleccionados serán distribuidos por sorteo en todas las carrozas municipales y en los trenes que forman parte del desfile, con la única excepción de uno de ellos, que tendrá carácter solidario.

También podrán subir a las carrozas de Melchor, Gaspar y Baltasar, tres de los espacios más deseados por las familias.

Las personas agraciadas recibirán por correo electrónico todas las instrucciones detalladas para participar, así como la documentación que deberán presentar cuando acudan a recoger su vestuario.

Esta entrega se realizará los días 29 y 30 de diciembre en la Sala O Túnel.