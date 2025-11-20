Medio centenar de niñas y niños de Culleredo (A Coruña) podrán participar en la Cabalgata de Reyes

Unos 50 niños y niñas de Culleredo podrán participar como figurantes en la próxima Cabalgata de Reyes. El Concello abrirá el próximo lunes, 24 de noviembre, a las 09:00 horas el plazo de solicitud que permanecerá abierto hasta el día 10 de diciembre.

Podrán participar menores que el 1 de enero del 2026 tengan entre 8 y 10 años y podrán optar niños de distintos municipios, aunque tendrán prioridad aquellos empadronados en Culleredo.

Las inscripciones deberán realizarse a través de la Sede electrónica del Concello de Culleredo. Para formalizar la inscripción será necesario cumplimentar y enviar el formulario disponible en la página web municipal, indicando la edad, altura y talla del niño o niña participante.

Si el número de solicitudes supera el de plazas, se realizará un sorteo el viernes 19 de diciembre a las 11:00 horas en el Centro Municipal de Formación Pablo Picasso.

Cada solicitud tendrá un número, que será el que se utilice durante el sorteo para la adjudicación de plazas. Una vez finalizado el proceso, se comunicará a las personas interesadas la participación en la cabalgata, así como la información necesaria para la recogida del vestuario de los figurantes. Además, se elaborará una lista de espera para cubrir posibles bajas o nuevas necesidades.

Para cualquier duda, el Concello ha habilitado el número 981 66 42 04.