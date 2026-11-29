El parque más increíble de la Navidad abrirá hasta el 10 de enero: 10 atracciones y varios puestos de comida

A Coruña ultima los preparativos para dar la bienvenida a la Navidad de 2026. El próximo 4 de diciembre, la ciudad encenderá su alumbrado navideño y abrirá al público el mercadillo situado en la plaza de María Pita. Este espacio contará con un gran árbol decorado con luces y ornamentos, además de una amplia oferta de ocio, cultura y gastronomía.

Sin embargo, una de las grandes novedades de la Navidad coruñesa será PortoVivo, una nueva propuesta que llevará al muelle de Batería juegos, una decena de atracciones y diferentes puestos de comida. A ello se sumará una pista de hielo de 30x30 que se instalará en la antigua nave de TMGA, en el muelle de Calvo Sotelo.

10 atracciones en PortoVivo

El muelle de Batería, en A Coruña, acogerá PortoVivo, un parque de atracciones navideño que ofrecerá una alternativa de ocio para todas las edades durante las fiestas. El recinto, del que todavía no se conoce la fecha exacta de apertura, contará con diez atracciones, además de juegos, puestos de comida y otras instalaciones.

Una de las atracciones que más está dando que hablar es el Boomerang, de gran tamaño y con forma de péndulo que alcanza varios metros de altura y gira hasta completar una vuelta. Pura adrenalina.

Imagen creada con IA de la atracción de Boomerang por PortoVivo PortoVivo

Las atracciones tendrán un precio de 5 euros, aunque algunas permiten el pago de bonos para disfrutar de más viajes a mejor precio. Permanecerán instaladas hasta el 10 de enero.

Esta es la lista completa de las atracciones en PortoVivo 2026:

Boomerang: un gran péndulo que promete ser la atracción estrella

Tirachinas: camas elásticas frente al mar

Jamaica: atracción grande de la explanada

Dragón: atracción infantil de la explanada

Saltamontes: atracción infantil de la explanada

Scalextric: circuito de coches

Pista americana: atracción infantil de la explanada

Pista de mayores: una pista grande de 30 metros de autos de choque

Carrusel de cadenas: las sillas voladoras

Diver Planet: recorrido infantil cubierto de dos niveles

Las atracciones tendrán horarios variados:

Fines de semana, festivos y vacaciones: de 11:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 23:00 horas

Días lectivos de lunes a jueves: de 16:45 a 21:30 horas

Viernes lectivos: de 16:00 a 23:00 horas

24 y 31 de diciembre: de 11:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 18:30 horas

25 de diciembre y 1 de enero: de 18:15 a 23:00 horas

6 de enero: de 11:00 a 14:00 horas y de 16:45 a 23:00 horas

Bonos de las atracciones

6 de las 10 atracciones (las infantiles) permiten la compra de bonos para favorecer que el gasto de las familias sea menor. Da igual cuándo compres los bonos, ya que estos no caducan hasta el 10 de enero. Además, se pueden compartir entre hermanos.

Las atracciones que permiten la compra de bonos son: Dragón, Scalextric, Pista americana, Pista de mayores, Carrusel de cadenas y Diver Planet.

De esta forma, el Boomerang, Jamaica, el Tirachinas y el Saltamontes no entran en el bono.

Bono 3 viajes por 10 euros: ahorras 5 euros

Bono 6 viajes por 20 euros: ahorras 10 euros

Bono 15 viajes por 25 euros: ahorras 25 euros

Puestos de comida

La oferta de ocio se completa con opciones gastronómicas con food trucks, churrerías, puestos de dulces, castañas y algodón de azúcar, además de chocolate caliente para combatir el frío.

El recinto también contará con casetas de juego tradicionales, como el tiro y las tómbolas, y terrazas desde las que disfrutar de las vistas del puerto iluminado al Atlántico.

Pista de hielo de 30x30

Imagen creada con IA de la pista de hielo por PortoVivo PortoVivo

Este año la pista de hielo cambiará de ubicación para trasladarse al interior de la antigua nave de TMGA, en el muelle de Calvo Sotelo. Contará con una superficie de 30 por 30 metros y sesiones de 30 minutos por 11 euros, con patines incluidos. Para los más pequeños habrá pingüinos estabilizadores (3 euros).

Las mañanas de lunes a viernes, de 09:00 a 14:00 horas, estarán reservadas para centros escolares hasta el 21 de diciembre y entre el 10 y el 31 de enero.