Espacio del puerto de A Coruña en el que está prevista la instalación de la pista de hielo Quincemil

Sin rastro de la pista de hielo del puerto de A Coruña tras un primer aplazamiento

La pista de hielo del puerto de A Coruña se hace esperar. La instalación, llamada a convertirse en uno de los atractivos de la programación navideña de la ciudad, sigue sin aparecer pese a que este viernes, 27 de noviembre, era la nueva fecha prevista para su apertura.

En un principio, la puesta en marcha de la pista de patinaje estaba fijada para el pasado sábado 21 de noviembre. Sin embargo, su apertura se aplazó de forma provisional hasta este viernes, sin descartar la posibilidad de que sufriese nuevos retrasos.

Una semana después de la fecha anunciada inicialmente, lo cierto es que todavía no hay rastro de la instalación en el puerto coruñés.

Por el momento, PortoVivo, organizadora de la iniciativa, no ha concretado una nueva fecha de apertura y señala que la anunciará en los próximos días.

Una pista de hielo cubierta

Una de las principales novedades de este año será el cambio de ubicación de la pista, que se instalará en el interior de la antigua nave de TMGA. Contará con una superficie de 900 metros cuadrados y las sesiones de patinaje tendrán una duración de 30 minutos, con un precio de 11 euros, alquiler de patines incluido.

La instalación formará parte de un parque de atracciones navideño que contará también con propuestas de ocio infantil, un péndulo gigante, puestos de comida y espacios de restauración.

La previsión es que la pista de hielo permanezca abierta hasta el 31 de enero de 2027, mientras que las atracciones finalizarán su actividad el 10 de enero. Por ahora, los coruñeses tendrán que seguir esperando para volver a calzarse los patines.